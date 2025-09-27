İkinci el konut satışında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu.

Bu yılın en yüksek aylık konut satışı rakamı ağustosta görüldü.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 45 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 oranında artarak 141 bin 227 oldu.

Ağustos ayında 4 bin 709, ocak-ağustos döneminde ise 33 bin 593 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA YILIN EN YÜKSEK AYLIK RAKAMI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artarak 43 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 295 bin 524 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artarak 682 bin 546 olarak gerçekleşti.