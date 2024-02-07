İnşaat sanayisi üretimi yeni yılda hızlandı Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, aylık sektör raporunda inşaat sanayi üretimine dair verileri aktardı. Buna göre, Kasım 2023'te inşaat sanayi üretimi yüzde 8,4 artış gösterdi.

AA

İnşaat sanayi sektörünün geldiği durumu aydınlatan rapor yayınlandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) her ay düzenle olarak yayınladığı rapor, inşaat sektöründeki hareketliliğe ışık tutuyor.

Kasım ayına dair yayınlanan rapora göre, inşaat sanayisi üretiminde yıllık bazda yüzde 8,4 büyüme görülürken, üretim 22 alt sektörün 14'ünde arttı, 8'inde ise geriledi.

Ocak-kasım döneminde yüzde 6,1 artış

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ocak-Ekim 2023 döneminde ise yıllık bazda yüzde 6,1 büyüdü.

Metalden yapı üretimi arttı

Bu dönemde en yüksek üretim artışı yüzde 33,4 ile metalden yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti. Metal kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 32,7 yükseldi.

Üretim artışı ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 21,9, hazır betonda yüzde 15,4 oldu.

En yüksek gerileme inşaat camlarında

Söz konusu dönemde üretimde en yüksek gerileme yüzde 12,7 ile inşaat camlarında yaşanırken, onu yüzde 12,1 ile seramik kaplama malzemesi izledi.

Yeni alınan siparişler ocakta 5,2 puan arttı

Alınan yeni iş siparişleri 2023'ü gerileme eğiliminde kapatırken, yeni yılın ilk ayında önemli bir artış gerçekleşti. Bu bağlamda yeni alınan siparişler endeksi 2024 Ocak'ta bir önceki aya göre 5,2 puan arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)