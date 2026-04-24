İstanbul'da çekilişi yapılacak 100 bin konut için örnek daireler tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen 100 bin adet sosyal konuta ilişkin örnek daireler, Başakşehir'de basına tanıtıldı.

KURA ÇEKİMİ 3 GÜNE YAYILACAK

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin yarın başlayıp, 3 gün sürmesi planlanıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

"BU KEZ EV SAHİBİ İSTANBUL"

Kurum sosyal medya hesabından tura çekimi için "Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi’nde bu kez ev sahibi İstanbul!" mesajını paylaştı.

1 ADET 2+1, 2 ADET 1+1 ÖRNEK DAİRE GÖSTERİLDİ

Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, Başakşehir'de TOKİ tarafından belirlenen alanda inşa edilen 1 adet 2+1, 2 adet 1+1 örnek daire basın mensuplarına gösterildi

KAYAŞEHİR'DE ÖRNEK DAİRELER

TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler, basın mensuplarına gösterildi.

BUGÜNE KADAR DEPREME DAYANIKLI EVLERE KAVUŞANLARIN SAYISI

Bugüne kadar "50 bin", "100 bin" ve "İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut" gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edilirken 7 milyona yakın dar gelirli güvenli, sağlam ve modern yuvaya kavuştu.

500 BİN KONUT İÇİN 8 MİLYON 840 BİN BAŞVURU

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye ise 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

1 MİLYON 235 BİN 169 BAŞVURU İSTANBUL'DA

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru da 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapıldı.

İSTANBUL'UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI FARKLI

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

YÜZDE 10 PEŞİN VERİLECEK

Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor.

ÖRNEK BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'un kura çekimleri, 25 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

Tören öncesi İstanbul'da bulunan örnek binalar havadan görüntülendi.