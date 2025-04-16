İstanbul'da ilçe ilçe konut satışları! Şehrin çeperleri tercih ediliyor

Mart ayında konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.
En fazla konut satışının yapıldığı İstanbul'daki ilçelere bakıldığında ise en fazla konut satışının, 40 bin 545 ile Esenyurt'ta gerçekleştiği görülüyor.
Esenyurt'u 11 bin 864 ile Beylikdüzü, 10 bin 654 ile Pendik, 9 bin 890 ile Sancaktepe ve 9 bin 619 ile Küçükçekmece izledi.
"ŞEHRİN ÇEPERLERİNE YÖNELİM SÖZ KONUSU"
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de konut satışlarının yakaladığı ivmeyi martta da devam ettirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
İlk çeyrekte yüzde 20,1'lik artış söz konusu. Burada en dikkat çekici nokta ise ipotekli satışlardaki artış. Bu da bize gösteriyor ki kredi faizlerinin bir miktar gevşemesiyle konut fiyatları yeniden yükselişe geçmeden yüksek taksit tutarlarına rağmen konut alımına gidilmesi. Burada yüksek kiralar da etkili. Şehrin çeper bölgelerinde gelişen daha küçük metrekareli ve odalı konutlara yönelim olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin merkezinde arsa çok sınırlı ve yüksek maliyetli olduğu için buralarda daha çok kentsel dönüşüm projeleri söz konusu.
İSTANBUL'UN İLÇELERİNE GÖRE KONUT SATIŞI
Adalar: 324
Arnavutköy: 4 bin 40
Ataşehir: 6 bin 888
Avcılar: 6 bin 639
Bağcılar: 3 bin 897
Bahçelievler: 8 bin 82
Bakırköy: 3 bin 449
Başakşehir: 9 bin 44
Bayrampaşa: 3 bin 656
Beşiktaş: 2 bin 701
Beykoz: 560
Beylikdüzü: 11 bin 864
Beyoğlu: 2 bin 260
Büyükçekmece: 6 bin 214
Çatalca: 734
Çekmeköy: 5 bin 82
Esenler: 2 bin 962
Esenyurt: 40 bin 545
Eyüpsultan: 4 bin 923
Fatih: 4 bin 418
Gaziosmanpaşa: 5 bin 701
Güngören: 2 bin 830
Kadıköy: 7 bin 575
Kağıthane: 6 bin 562
Kartal: 8 bin 215
Küçükçekmece: 9 bin 619
Maltepe: 7 bin 460
Pendik: 10 bin 654
Sancaktepe: 9 bin 890
Sarıyer: 2 bin 540
Silivri: 4 bin 170
Sultanbeyli: 1 bin 92
Sultangazi: 5 bin 923
Şile: 747
Şişli: 4 bin 432
Tuzla: 7 bin 460
Ümraniye: 8 bin 882
Üsküdar: 4 bin 929
Zeytinburnu: 2 bin 804
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