İstanbul'da ilçe ilçe konut satışları! Şehrin çeperleri tercih ediliyor

AA & Ensonhaber

Mart ayında konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

En fazla konut satışının yapıldığı İstanbul'daki ilçelere bakıldığında ise en fazla konut satışının, 40 bin 545 ile Esenyurt'ta gerçekleştiği görülüyor.

Esenyurt'u 11 bin 864 ile Beylikdüzü, 10 bin 654 ile Pendik, 9 bin 890 ile Sancaktepe ve 9 bin 619 ile Küçükçekmece izledi.

"ŞEHRİN ÇEPERLERİNE YÖNELİM SÖZ KONUSU"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de konut satışlarının yakaladığı ivmeyi martta da devam ettirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İlk çeyrekte yüzde 20,1'lik artış söz konusu. Burada en dikkat çekici nokta ise ipotekli satışlardaki artış. Bu da bize gösteriyor ki kredi faizlerinin bir miktar gevşemesiyle konut fiyatları yeniden yükselişe geçmeden yüksek taksit tutarlarına rağmen konut alımına gidilmesi. Burada yüksek kiralar da etkili. Şehrin çeper bölgelerinde gelişen daha küçük metrekareli ve odalı konutlara yönelim olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin merkezinde arsa çok sınırlı ve yüksek maliyetli olduğu için buralarda daha çok kentsel dönüşüm projeleri söz konusu.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNE GÖRE KONUT SATIŞI

Adalar: 324

Arnavutköy: 4 bin 40

Ataşehir: 6 bin 888

Avcılar: 6 bin 639

Bağcılar: 3 bin 897

Bahçelievler: 8 bin 82

Bakırköy: 3 bin 449

Başakşehir: 9 bin 44

Bayrampaşa: 3 bin 656

Beşiktaş: 2 bin 701

Beykoz: 560

Beylikdüzü: 11 bin 864

Beyoğlu: 2 bin 260

Büyükçekmece: 6 bin 214

Çatalca: 734

Çekmeköy: 5 bin 82

Esenler: 2 bin 962

Esenyurt: 40 bin 545

Eyüpsultan: 4 bin 923

Fatih: 4 bin 418

Gaziosmanpaşa: 5 bin 701

Güngören: 2 bin 830

Kadıköy: 7 bin 575

Kağıthane: 6 bin 562

Kartal: 8 bin 215

Küçükçekmece: 9 bin 619

Maltepe: 7 bin 460

Pendik: 10 bin 654

Sancaktepe: 9 bin 890

Sarıyer: 2 bin 540

Silivri: 4 bin 170

Sultanbeyli: 1 bin 92

Sultangazi: 5 bin 923

Şile: 747

Şişli: 4 bin 432

Tuzla: 7 bin 460

Ümraniye: 8 bin 882

Üsküdar: 4 bin 929

Zeytinburnu: 2 bin 804