İstanbul'daki aidatların yüksekliği taşınmalara neden oluyor

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Site ve apartman aidatlarındaki orantısız oran, ev sahiplerini ve kiracıları olumsuz etkiliyor.

Aidatlar İstanbul'da bazı bölgelerde 65 bin liraya kadar çıkarken, birçok kişi bu rakamlardan dolayı taşınmak zorunda bırakılıyor.

Yeni yılla birlikte konut sitelerinde yeni aidat tutarları da belirleniyor. Aidatları karara bağlayan genel kurullar ise ocak ve şubat aylarında yapılıyor.

İstanbul'da 2025 yılı için 1.100 liradan 65 bin liraya varan aidat rakamları dillendiriliyor.

Ev aidatları, bazı bölgelerde kiracıları taşındıracak kadar zamlandı.

Ayrıca boş dairesinin aidatını ödemekte zorlanan ev sahipleri de mağdur duruma düştü.

İSTANBUL'DA AİDATLAR YÜZDE 50-100 ZAMLANDI

İstanbul'da ortalama aidat artışı yüzde 50 olurken bazı yerlerde bu oran yüzde 100'e kadar çıktı.

"İSTANBUL'DA AİDAT ORTALAMA TUTARI YAKLAŞIK 2 BİN 400 LİRA"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Avukat İbrahim Güllü, İstanbul'daki aidatlarla ilgili son durumu şu söylerle ortaya serdi:

İstanbul'da aidat ortalama tutarı yaklaşık 2 bin 400 lira, ilçelere göre ortalama rakamlar ise Beşiktaş'ta 5 bin 750, Şişli'de 4 bin 800 lira, Kadıköy'de 4 bin 400 lira, Çatalca'da 1.100 lira, Silivri-Sultangazi-Arnavutköy gibi yerlerde ise 1.250 lira civarında.

Beykoz-Beşiktaş gibi ilçelerin bazı noktalarında özellikle villalardan oluşan sitelerde ise bu aidat rakamları 65 bin liralara kadar çıkıyor.

"ARTIK SATILIK VE KİRA RAKAMININ YANINDA AİDAT DA ÖNE ÇIKIYOR"

Eskiden konutların sadece kira ya da satılık bedeline bakılırken artık aidat bedeli de önemli bir ölçü haline geldi. Aidat ödenmemesini fırsat bilen ev sahipleri de kiracısını tahliye etmek için artık bu yöntemi seçiyor.

"SİTE TOPLANTILARINDA AİDATA İTİRAZ EDİN"

Ev sahiplerinin veya kiracıların yüksek aidat zamlarına karşı ne yapmaları gerektiğini de söyledi. Güllü, "Toplantılarda belirlenecek yüksek aidatlara karşı itirazlarını yazılı olarak bildirmeli ve toplantı tutanağına itiraz şerhi koymalıdır." dedi.

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE AİDAT ORANLARI

Ortalama tutar: 2 bin 400 lira

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