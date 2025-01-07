Aidat ve kiraların belirlenmesi için veri tabanı oluşturuluyor

AA

Türkiye'de kira ve aidat bedellerin belirlenmesi çok yönlü büyük bir sorun.

Ankara Üniversitesi, Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) ve Apsiyon Bilişim arasında Türkiye'deki konutlarda uygulanan kira ve aidatlara ilişkin veri tabanı oluşturulması için protokol imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, söz konusu protokolle veri yönetimindeki verimliliği artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

"ENDEKSLEME YAPILMASI GEREKİYOR"

Kira ve aidatlarla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma olduğunu anlatan Ünüvar, şu ifadeleri kullandı:

Bunlara endeksleme yapmak gerekiyor. Elimizde rasyonel endeks olmazsa atacağımız adımlar sağlıklı olmaz. Protokolle pratik kabiliyeti akademik beceriyle bir araya getireceğiz. Doğru ölçülere göre adım atmış olacağız. Böylece toplumun gerçekçi endekslerle daha rahat ve doğru kararlar almasını temin etme şansına sahip olacağız.

"VERİ TABANIYLA DOĞRU ANALİZ YAPILACAK"

TESKON Genel Başkanı Yahya Sağır da oluşturulacak veri tabanıyla vatandaşları mağdur eden yanlış bilgilendirmenin önüne geçmeye çalışacaklarını söyledi.