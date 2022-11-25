İstanbul'un deprem riski taşıyan ilçeleri

Düzce'de yaşanan sarsıntıda ciddi maddi hasar ve can kayıpları olmasa da akıllara yeniden Marmara depremini getirdi. İstanbul'da deprem riski taşıyan ilçeler de merak edilen konular arasında yer aldı.

Büyük İstanbul depremi için endişeler sürüyor.

Son Düzce depreminin İstanbul dahil birçok ilde hissedilmesi yeniden korkuya neden oldu.

Yapı stoku felaketi önledi

23 yıl sonra yeniden aynı korkuyu yaşayan Düzceliler, bu kez afetten büyük yara almadı.

1999 yılındaki deprem sonrasında alınan önlemler ve yapı stokunun yenilenmesi can kayıplarının önüne geçti.

Bölgede depremin ardından yapıların yüzde 75'i yenilendi.

Marmara depremi tedirginlik yaratıyor

Korkulan olmasa da yaşanan sarsıntı büyük Marmara depremine karşı tedbirlerin hızlandırılması gerektiğini hatırlattı.

Deprem uzmanları net tarih veremese de Marmara depreminin yakın bir gelecekte bölgeyi etkilemesi bekleniyor.

İlçelerin zeminleri merak ediliyor

Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depreme karşı önlemler alınmaya başlasa da, Megakent'in tarihi ilçelerindeki iç içe olan yapılar çalışmalar için engel teşkil ediyor.

Öte yandan oturdukları ilçede zeminin sağlamlığını merak eden vatandaşlar "İstanbul’un depreme dayanıklı ilçeleri neresi?" sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul'un bina yaşı haritası

Bu konuda yapılan İstanbul'un bina yaşı haritası araştırmasında şu bilgiler yer alıyor:

Sultanbeyli: Sıfır bina oranı yüzde 45 / 30 yaş üstü bina oranı yüzde

0,1

Arnavutköy: Sıfır bina oranı yüzde 43 / 30 yaş üstü bina oranı yüzde 0,1

Beylikdüzü: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 35 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 0,1

Çekmeköy: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 32 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 0,1

Yeni yapılaşma düşük

Fatih: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 3 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 61

Şişli: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 5 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: 26

Beşiktaş: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 7 / 30 Yaş Sütü Bina Oranı: 37

Beyoğlu: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 10 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: 39

En yaşlı binalar

Kentte en yaşlı binalar; Fatih, Adalar, Beyoğlu, Şişli ve sahil şeridindeki nüfusun en yoğun olduğu bölgeler oalarak biliniyor.