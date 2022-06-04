Kentsel dönüşümde yeni döneme geçiliyor

Kentsel dönüşüme yeni gelen düzenleme ile evini yenilemek isteyenler kira ve faiz desteğini birlikte kullanacak.

Ülke genelinde milyonlarca riskli yapı Kentsel Dönüşümle birlikte yenileniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracak adımlar atılacağını söylemişti.

Dün ise önemli bir adım olan bu karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önceden kendi evini dönüştürmek için tek bir destekten yararlanan mülk sahipleri,artık hem kira hem de banka kredilerine faiz desteği alabilecek.

Hem kira hem de faiz desteği

Yeni düzenleme ile dönüşüme girecek binalar için yapılacak bu destekten gecekondusunu yenileyenler de faydalanacak.

Riskli alanda 48 ay kira ödemesi yapılacak

Evini veya iş yerini kendisi dönüştürmek isteyenler için riskli yapılarda 18 ay, riskli alanlarda ise 48 ay kira desteği verilecek.

Evini güçlendirmek isteyenlere 160 bin liraya kadar kredi

Kira desteğinin yanında banka kredilerinde de kolaylık sağlanacak. Enerji verimli konutlar için yüzde 0,88 faiz oranı uygulanacak.

Diğer konutlarda bu oran yüzde 0,96'ya inecek. Faiz destekli dönüşüm kredisi 400 bin TL'ye kadar verilecek. Evini güçlendirmek isteyenlere 160 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak.

Yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek

Tapu ve noter harçlarından muaf olacak bu destekle birlikte damga vergisi de alınmayacak. Yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.