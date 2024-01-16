Kırklareli’de konut satışları yüzde 27 azaldı Türkiye genelinde konut satışları azalırken Kırklareli’deki satışların ortalamanın çok daha gerisinde kalması dikkati çekti.

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İHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı verilerine göre, Türkiye’de son bir senede konut satışları yüzde 14,9 düşerken Kırklareli’de ise yüzde 27'ye geriledi

Kırklareli’de 2023 Ocak ayı ile Kasım ayları arasında, önceki seneye göre yüzde 27 azalma yaşandı.

Satış sayıları Kırklareli için 2022 yılında 7 bin 620 olarak açıklanırken 2023 yılının tamamı için 5 bin 550 konut olarak kayda geçti.

2021 yılında 7 bin 587, 2020 yılında ise 8 bin 509 satış yapılmıştı.

Konut satışlarında yüzde 27 azalma

Bu sayılar baz alındığında geçtiğimiz yıl 2022’ye oranla Kırklareli’de satışlar yüzde 27 azalmış oldu.

Ülke genelinde ise konut satışları Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalış gösterdi.

Konut satışlarında ülke geneline göre yarı yarıya azalma

Kırklareli’de konut satış istatistiklerindeki durum, ülke geneline göre neredeyse yarıya düştü.

Kasım ayında Kırklareli'de 423 konut satıldı

Hesaplanan son ay baz alındığında da 2022’nin Kasım ayında Kırklareli’de 527 konut satışı gerçekleşirken geçtiğimiz senenin kasım ayında toplam 423 konut satışı gerçekleşti.

Fiyatların artış nedenleri:

-Konutlar, bölgenin depreme dayanıklı olmasından kaynaklı fiyat artışı yaşadı.

-İnşaatların girdi ve maliyetleri yükseldi.

-Mevduat faizleri arttı. Yatırımcılar emlak piyasasından el çekti.

-Kredi koşullarının zor olması. Kredi geri ödemelerin, aylık ödemeler yükseldi.

“Kiracı da ev sahibi de haklı”

Bölgede emlakçılık yapanlar kira fiyatlarının yüksekliğine de değinerek, kiracılara da daire sahiplerine de müteahhitlere de hak verdiklerini söylüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)