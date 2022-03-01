Kocaeli'de 256 Evler Kentsel Dönüşüm projesi 329 daireden oluşuyor

Hız kesmeden devam eden kentsel dönüşüm projesi bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devam eden Emek Mahallesi 256 Evler Kentsel Dönüşüm projesinde sona gelindi.

İlk etapta 80 tapunun daha önce teslim edildiği projede, hak sahiplerinin tamamına tapuların en kısa sürede verileceği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen ve bölgede bir ilk olan kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

"MAHALLE SAKİNLERİMİZ MODERN YAPILARDA YAŞAYACAK"

Depremde hasar görmüş binaların yıkılarak yerine daha modern ve sağlam yapılar yapılmasını amaçladıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "168 hak sahibi ile teker teker görüşülerek evler yıkılırken yerine 329 dairelik modern ve sağlıklı binalar yapılıyor. İlk etapta 80 hak sahibine tapularını teslim ettiğimiz 256 Evler bölgesindeki kentsel dönüşüm projemizde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda belediyemizin garantörlüğünde kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Darıca’ya yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız" dedi.





PROJE BÖLGEDE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Toplam 10 blok ve 329 daireden oluşan 256 Evler Kentsel Dönüşüm projesinde 3 adet de dükkan bulunuyor. Sığınak, su deposu, açık teras, çift asansör, açık ve kapalı otopark, yeşil alan ve park ile sosyal donatı alanlarından oluşan proje, bölgede bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Oldukça titiz ve hızlı bir çalışmanın yürütüldüğü projede çalışmaların en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine tapularının dağıtılacağı ifade edildi.



