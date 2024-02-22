Konut fiyatları gerileyen illerin listesi! Detaylar için tıklayın Türkiye'de konut fiyatlarının fahiş oranda artması dengeleri alt üst etmişti. Üst üste alınan tedbirlerle konut fiyatları gerilemeye başladı. Türkiye'de konut fiyatlarının gerilediğine dair verilerin geldiği illerden İstanbul ve Antalya öne çıktı.

Özel Haber

Vatandaşların konuta erişiminin önünde engel olan konut fiyat artış oranlarındaki gerileme gözle görünen boyutlara erişmeye başladı.

Konut fiyatları alınan tedbirler, yabancıların tersine göç etmesi, konut satışlarının gerilemesi ve konut kredi faizlerinin artması gibi nedenlerle düşüşe geçti.

Konut fiyatlarının gerilemesiyle birlikte kiralarda da düşmeye başladı.

Türkiye'nin çeşitli köşelerinden konut fiyatlarının gerilediğine yönelik haberler birbiri ardına geliyor.

Konut fiyat endeksindeki artış hız kesti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konut fiyatlarına ışık tutan konut fiyat endeksindeki artış hızının azalması da bu verilere destek niteliğinde.

Aralık ayında Türkiye genelinde konut metre kare satış fiyatı 3 bin 487 lira olarak açıklandı.

Endekse göre özellikle İstanbul'da konut inşaat maaliyetleri 2021'in Ocak ayından bu yana ilk kez geriledi.

Hangi illerde konut fiyatları ne kadar geriledi?

Peki Türkiye’nin hangi illerinde konut fiyatları yüzde kaç geriledi. Yayınlanan raporlar ve emlak uzmanlarının beyanlarını derlediğimizde satışların Türkiye genelinde yüzde 20 oranında gerilediği görülüyor.

İstanbul'da konut fiyatları yüzde 20 geriledi

İstanbul'da konut fiyatlarının yüzde 20 oranında düştüğü tespit edildi. Şehirdeki ortalama konut fiyatları 2,5 milyon TL ile 4-5 milyon TL arasında değişiyor.

Verilen bilgilere göre, İstanbul'daki konut fiyatlarının gerilemesinin temelinde satışların yüzde 50'lere kadar düşmesi yatıyor.

Antalya'da konut fiyatları yüzde 25 düştü

Yabancıların konut almak için ilk tercih ettiği şehir Antalya'da başlayan tersine göç, yabancıların oturma izinlerinin bitmesi ve yüksek kiralanan dairelerdeki ödemelerin aksaması konut fiyatlarını yüzde 25'e kadar gerilemesine neden oldu.

Deprem illerinde konut fiyatları yüzde 30'a varan düşüşler yaşadı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta art arda gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından etklenen 11 ilde artan taleple birlikte konut fiyatları ve özellikle kiralar artmıştı. Şimdi ise konut satın almak için talep azaldı. Bu durumda da kiralar çıktığı seviyenin altına indi.

Deprem bölgesinde bulunan Malatya'da faaliyet gösteren emlakçılar konut fiyatlarının yüzde 30 düştüğü bilgisini verdi.

Konut fiyatları düşen diğer iller

Türkiye'de konut fiyatlarının düşüş gösterdiği diğer iller Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir olarak sıralanıyor.