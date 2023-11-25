Konuta yeni nesil çözüm: Tekerlekli prefabrik ev Emlak piyasasındaki fahiş fiyatlar ve artan izole yaşam isteği yeni seçenekleri gündeme getirdi. Prefabrik evler ve karavanlar, yeni seçeneklerden en fazla talep göreni. Bu tarz evlere talep artıkça da üreticileri çoğaldı.

AA

Kırıkkaleli bir girişimci, devlet desteğiyle açtığı atölyede tekerlekli ve prefabrik ev üreterek sektöre destek veriyor.

Süha Şenyüz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle açtığı atölyede ürettiği evleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gönderiyor.

Şenyüz, aslında rafineri petrokimya ve işletme bölümleri mezunu ve bu konuda deneyimi var. Kendisi, KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'na katılarak 1 yıl önce 86 bin lira ekipman desteği aldı.

Kendi iş yerini açtı

Ardından Kırıkkale Yeni Sanayi Sitesi'nde iş yerini açan 44 yaşındaki Şenyüz, tekerlekli ve prefabrik ev imal etmeye başladı.

Hobi olarak başladı

Hobi olarak tiny house (küçük ev) tipi tekerlekli model evler yapmaya başladığını anlatan Şenyüz, şöyle konuştu:

Sonra mesleğe dönüştürmek istedim. Ardından KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı eğitimini tamamladım. Sonrasında KOSGEB'e başvurup, yüzde 75'ine kadar makine teçhizatı desteği aldım. Oradan aldığımız makinelerle de işimizi kurduk.

"Tekerlekli evler daha çok tatil bölgelerine yönelik yapılıyor"

Tekerlekli evleri daha çok tatil bölgelerine yönelik yaptığını aktaran Şenyüz, şöyle devam etti:

Bu tip evler daha çok imarsız arsalarda veya tatil köylerindeki kamp alanlarında kullanılıyor. Bu bölgeye yönelik de prefabrik evler yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yaptığımız evlerden gönderiyoruz. Bodrum'a yaptık, 4 adet Adıyaman'a gönderdik. Kırıkkale'de çeşitli bölgelere yaptığımız evler oldu. İlk yılımız olmasına rağmen işlerimiz gayet güzel.

Evler 8 metre uzunluğunda

Evler genelde 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde. Kara yollarında taşınacağı için 3 metreyi geçemiyoruz. Genelde istenen ölçülerde yapabiliyoruz. Tekerlekli evlerde de 4 metre yüksekliği geçemiyoruz. Eni 2,50, boyu da 12 metreye kadar oluyor.

Tekerlekli evler O2 ruhsatlı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)