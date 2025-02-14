KONUTDER: Konut faizlerdeki düşüş sürmeli

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde 112 bin 173 konut satıldı.

Böylece, Ocak 2020'de gerçekleşen 113 bin 615 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci ocak ayı rakamına ulaşılmış oldu.

"2025'E İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, konut satışlarının aralık ayına göre düşse de geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttığını belirterek, "2025'e iyi bir başlangıç yapıldığını düşünüyoruz. Ancak konut satışlarının ideal seviyelere gelebilmesi ve ihtiyacın karşılanması için gerekli adımlar atılmalı ve faizlerin yüzde 1'ler seviyelerine kadar gerilemesi sağlanmalı." dedi.

"KREDİLİ SATIŞ ORANI YÜZDE 50'LERE YAKLAŞMALI"

Ocakta tüm alt kırımlarda yıllık bazda artış yaşandığını dile getiren Kumova, şöyle konuştu:

İpotekli satışlarda yüzde 182,8'lik bir artış olsa da toplam içerisindeki kredili satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. İdeal piyasa koşulları düşünüldüğünde kredili satış oranları düşük seyrine devam ediyor ve sağlıklı piyasa koşullarında kredili satış oranının yüzde 50'lere yaklaşması gerekir.

"SOSYAL KONUT HAMLESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Kumova, faiz indirimlerinin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirterek, sosyal konut hamlesi gibi gelişmelerin 2025'in kalanı için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.