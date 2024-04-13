Malatya'da kira fiyatlarında düşüşler sürüyor! Ortalama fiyat: 6-12 bin lira arasında Deprem bölgesinde felaketin ilk yaşandığı haftalarda yükselen konut satış ve kira bedelleri düşüyor.

İHA

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremden etkilenen Malatya’da satılık konutlara talep arttı ve kira fiyatları düşüşe geçti.

Malatya’da, depremin ardından zor günler yaşayan emlak sektöründe son haftalarda konut satışlarına artan talep yüzleri güldürmeye başladı.

Yaklaşık 2 bin kiralık konutun bulunduğu Malatya'da kira fiyatlarında ise her geçen gün düşüş yaşanıyor.

“Piyasada sevindirici bir hareketlilik yaşanıyor”

Son haftalarda emlak sektöründe hareketlilik yaşandığını kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, şu bilgileri verdi:

6 Şubat depremleri sonrası büyük bir durağanlık yaşayan gayri menkul sektöründe son haftalarda bir hareketlilik var. Vatandaş sahaya inmiş, konut arayışına başlamış durumda. TOKİ tarafından kurası çekilen 6-7 bin konut hak sahiplerine teslim edilmesi, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projeleri vatandaşı da hareketlendirdi. Piyasada bir hareketlilik gözlenmekte bu da sektör için sevindirici bir durum.

“Kira fiyatlarında düşüşler sürüyor”

Kent genelinde kira fiyatlarının düştüğünü belirten Ali Özgül, geçen yıl yüksek fiyatlara kiralanan konutların boşaltıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Kira fiyatlarında düşüş devam ediyor. Güvensizlikten dolayı kiralık daireler ilgili görmüyor. Şu an yaklaşık bin 800 ila 2 bin kiralık daire stoku mevcut. Halihazırdaki kiralık konutlara talep bulunmuyor. 2023 yılında yüksek fiyatlara kiralanan daireler boşaltılmaya başlandı. Böyle giderse kira fiyatları düşecektir.

"Kiralar 6 ila 12 bin TL civarında seyrediyor"

Geçen yıl ile kıyaslayacak olursak bu yıl kira fiyatlarında çok büyük bir düşüş var. Kira fiyatları an itibariyle 6 ila 12 bin TL civarında seyrediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)