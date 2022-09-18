Bir yıl önce çıkan yangından sonra bölgede başlayan çalışmalar devam ederken konutları tamamlanan yangınzedeler, yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşıyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan yangın, cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarka kayıtlara geçti.

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu afet olayının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile bölgede yaralar sarılmaya başlandı.

"Devletimize ve TOKİ'ye güvendik"

Yangınzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan yeni evlerine taşınmaya devam ediyor.

Evleri teslim edilen vatandaşlar, “Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin” diye konuştular.

"Evlerimiz kısa sürede yapıldı"

Manavgat yangınında evinin yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirten Azime Ünal, “Yangının ardından birileri ortaya çıkıp, 'bu evler yapılmaz inanmayın' diye konuşurken, evlerimiz kısa sürede yapıldı ve şu an bizler evimizde oturuyoruz. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden ve milletimizden Allah bin kere razı olsun. Ben TOKİ’nin yeni evleri de benim evimde olduğu gibi kısa sürede yapıp teslim edeceğine inanıyorum. TOKİ’ye güvensinler” dedi.

Manavgatlı yangın mağdurları yeni evlerine taşınmaya devam ediyor VİDEO



"Çocuklarım TOKİ'nin yeni evleri için başvurmak istiyor"

İHA'nın aktarımına göre; Manavgat’taki büyük yangında evlerinin, mallarının her şeylerinin yandığını belirten Ümmünaz Sevim ise “Devletimizden Allah razı olsun. ‘Eviniz yapılmaz’ diye araya girenler oldu. Ben onlara değil devletime inandım. Yapılacak dedim ve yapıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Tek üzüntüm evimin eşyası en önemlisi de çocuklarımın çeyizinin yanması oldu. Hepsi geldi ama onların yerini tutması mümkün değil. Allah binlerce kere razı olsun. Araya çok girenler oldu, ‘yapılmaz, olmaz, sizi kandırıyorlar’ diye. Ama ben bunların hiçbirisine inanmadım ve haklı çıktım.

Şu an TOKİ Türkiye genelinde ihtiyaç sahipleri için ev yapacak. Çocuklarım bu evler için başvurmak istiyor. Yine birileri olmaz diye ortaya çıktı. Ben olacağını düşünüyorum. Çocuklarıma gidip başvurmalarını söyledim. Allah bizlere elini uzatan başta devletimiz olmak üzere herkesten binlerce kere razı olsun” diye konuştu.