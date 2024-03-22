Mart ayı inşaat güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyurdu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında, bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini aldı.
Perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 113,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerine yükseldi.
İnşaat sektörü güven endeksi geriledi
İnşaat sektörü güven endeksi, şubat ayında yüzde 91,8 iken, mart ayında yüzde 3,6 düşüşle yüzde 88,6’ya geriledi.
İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi, şubat alında yüzde 84’ten yüzde 1,5 düşerek yüzde 82,7’ye geriledi.
İnşaat sektöründe gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri şubatta 99,7 iken yüzde 5,3 azalarak yüzde 94,4 oldu.
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