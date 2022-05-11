Petrol
104.94
2.42%
Euro
16.20
0.75%
Dolar
15.31
0.44%
Altın
910.67
0.91%
Borsa
2477
-0.53%
Bitcoin
487.812
-1.44%
BTXN Coin
13.54
-6.23%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Mart ayı inşaat maliyetleri arttı

    TÜİK, mart ayı inşaat maliyet endeksini aylık ve yıllık bazda artışla açıkladı.
    • 11.05.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mart ayı inşaat maliyetleri arttı

    İnşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışları konut fiyatlarını da yükseltiyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı mart ayı inşaat fiyat endeksine göre; aylık yüzde 9,9 ve yıllık yüzde 101,57 artış yaşandı.

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde ise 1,22 oldu.

    Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı.

    Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 98,14, aylık yüzde 8,80 arttı

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,14 arttı.

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58'e yükseldi.

    Mart ayı inşaat maliyetleri arttı #1

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 113,28, aylık yüzde 12,13 arttı

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,28'e yükseldi.

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 oranında yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 142,04, işçilik endeksi yüzde 42,63 oranında artış oldu.

    Mart ayı inşaat maliyetleri arttı #2


    İlginizi Çekebilir

    Alemin Kıralı'nın Ahsen'i sütyensiz derin dekoltesiyle 'Sen neymişsin' dedirtti! Beğeni butonu yıkıldı..
    Medya

    Alemin Kıralı'nın Ahsen'i sütyensiz derin dekoltesiyle 'Sen neymişsin' dedirtti! Beğeni butonu yıkıldı..

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis
    3. Sayfa

    Moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

    Görüş Bildir