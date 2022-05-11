Mart ayı inşaat maliyetleri arttı

TÜİK, mart ayı inşaat maliyet endeksini aylık ve yıllık bazda artışla açıkladı.

İnşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışları konut fiyatlarını da yükseltiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı mart ayı inşaat fiyat endeksine göre; aylık yüzde 9,9 ve yıllık yüzde 101,57 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde ise 1,22 oldu.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 98,14, aylık yüzde 8,80 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,14 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58'e yükseldi.





Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 113,28, aylık yüzde 12,13 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,28'e yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 oranında yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 142,04, işçilik endeksi yüzde 42,63 oranında artış oldu.