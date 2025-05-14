Mega proje hayata geçti: Sur Yapı Antalya’da 25 bin kişi yaşıyor

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Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya‘da yaşam başladı.

1,3 milyon metrekarelik dev alanda yükselen mega proje, yeni bir şehir yaşamının kapılarını araladı. Yolları, meydanları, parkları ve ticaret merkezleriyle yaşayan bir şehir oldu.

2018 yılında başlanan mega projede 2020 yılından itibaren teslimler hız kesmeden devam ediyor.

Hak sahiplerinin tüm konutlarının teslim edildiği projede bugüne kadar 7 bin 500 konut teslim edilirken Sur Yapı Antalya, 25 bin kişilik büyük bir aileye dönüştü.

"YENİ BİR ŞEHİR İNŞA ETTİK"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı, Antalya’da gerçekleşen basın toplantısında konuştu. Z. Altan Elmas, Sur Yapı Antalya’nın büyük bir fikir anlayışıyla yola çıkılarak başladığını ve bugün bu büyük fikrin hayata geçtiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Sur Yapı Antalya, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak hayata geçti. Aynı zamanda, Türkiye’de özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Tam 1,3 milyon metrekarelik dev bir alanda, şehir konseptiyle tasarlandı. Parkları, bahçeleri, restoran ve kafeleriyle; 156 bin metrekarelik dev şehir parkıyla; her detayı titizlikle düşünülmüş ve özenle uygulanmış gerçek bir şehir kurduk..."

"SADECE FİZİKSEL DEĞİL, VİZYONER GÜCÜYLE DE BÜYÜK BİR ŞEHİR PROJESİ OLDU"

Mega projenin fiziksel büyüklüğünün ötesinde vizyoner bir gücü olduğunu da belirten Elmas, “Sur Yapı Antalya, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, vizyoner gücüyle de dikkat çekiyor. Bu projeyle yalnızca konut değil; sosyal ve kamusal yaşam alanları da içeren kapsamlı bir şehir bütünlüğü sunduk.

Bugün Sur Yapı Antalya, özel sektörün şehircilik anlayışında ulaştığı seviyeyi gösteren güçlü bir örnek olarak Antalya’da yer alıyor.’’ dedi.

ANTALYA'NIN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI

1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde yükselen yeni şehirde yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde dev şehir parkı yer alıyor. Antalya’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyacak dev şehir parkında göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları, piknik alanı, müze, semt pazarı, iskele alanları, etkinlik çadırı, amfi alanları ve çim sahalar yer alıyor.

HER TÜRLÜ ATIK YENİDEN HAYATA KAZANDIRILIYOR

Proje alanlarındaki her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor. Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere muhafaza altına alındı. Bölgede yaşayan sokak hayvanları için özel barınaklar kuruldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI VE ULUSLARARASI TANINIRLIK

Sur Yapı Antalya, Türkiye’nin prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign of the City Awards’ta “En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi” ödülüne layık görüldü. Şehirleşme anlayışına yön veren bir örnek oldu.

Z. Altan Elmas, “Büyük bir fikirle başladık, hayata geçirdik. Sur Yapı Antalya, sadece bir konut projesi değil; gerçek anlamda yaşayan, gelişen ve modern bir şehir!” ifadelerini kullandı.

Bu yeni şehir, farklı yaşam tarzlarına hitap eden birçok projeden oluşmaktadır. Bu projeler, modern şehir yaşamının tüm olanaklarını bir arada sunarak, yatırımcılara uzun vadeli değer kazandırma potansiyeli taşımaktadır.

Sur Yapı Antalya’da öne çıkan projelerden olan Antalya Suites, muhteşem deniz manzarasıyla lüks tasarım ve modern mimariyi bir arada bulunduruyor ve site sakinlerini Antalya’nın muhteşem havası ve yeşil doğasıyla buluşturuyor.

1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi’ne ev sahipliği yapan Sur Cadde, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşuyor.

Sur Yapı Antalya’da “Suyla gelen medeniyet” temasının hâkim olduğu Turkuaz Sitesi'nin ise tüm blokları su kenarında yer alıyor. Konforun ve doğanın buluştuğu Sur Yapı Antalya Turkuaz Sitesi, cazip ödeme koşullarıyla ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralama imkânı sağlıyor.

Sur Yapı Antalya’nın içerisinde yer alan Vitrin Antalya ise modern şehir imkanlarını doğanın tüm güzellikleriyle birlikte sunuyor. Projenin en dikkat çekici etaplarından olan sitede 77–126 metrekare aralığındaki 2+1 ve 3+1 bahçeli daireler, parklar ve yüzme havuzları yer alıyor.

Elmas, basın toplantısının kapanış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: