Merkez Bankası açıkladı! Temmuz 2023 konut fiyat endeksi aylık yüzde 7,3 arttı Konut fiyat endeksi temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında yükseldi. Konut fiyatlarındaki yıllık artışın hızının azalması dikkat çekti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her az periyodik olarak konut fiyat endeksini açıklamaya devam ediyor.

Üç büyük şehirdeki konut metrekare fiyatlarındaki değişimi gözler önüne seren endeks, aynı zamanda ülke genelindeki konut fiyatlarına ait önemli veriler içeriyor.

2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 94,7, reel olarak ise yüzde 31,2 oranında artış gösterdi.

Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle endeks hesaplanırken bu şehirlerde fiyatlar sabit bırakıldı.

Üç büyük ildeki aylık ve yıllık artışlar

İstanbul’da 2023 Temmuz'da yüzde 6,8; yıllık ise yüzde 82,7 arttı.

Ankara’da 2023 Temmuz'da yüzde 8,1; yıllık ise yüzde 105,2 arttı.

İzmir’de 2023 Temmuz'da yüzde 5,5; yıllık ise yüzde 97,1 arttı.

Konut fiyat endeksi, 988,5 oldu

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi 2023 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

Fiyat artışlarındaki yıllık verilerde 1,5 yılın en düşük artışı gözlendi.

Temmuz ayındaki artış oranı

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi.

Yıllık artış oranı

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 82,7, 105,2 ve 97,1 oranlarında artış gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)