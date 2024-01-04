Mortgage faizi artınca, ABD'de konut satışı azaldı ABD'deki bireysel konut ipotek başvurularının yüzde 75'inden fazlasını kapsayan MBA araştırmasına göre, ABD mortgage başvuruları faiz oranlarının artmasıyla birlikte yüzde 9,4 düştü.

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Konut kredilerin faizleri, dünyada da alımların önüne engel olarak durmaya devam ediyor.

Mortgage Bankacıları Birliği'nin (MBA) çarşamba günü hazırladığı rapora göre, ABD'de mortgage başvuruları, 2023 sonunda konut kredisi faiz oranlarının artmasıyla birlikte geriledi.

Konut kredisi başvuru hacminin bir ölçüsü olan piyasa bileşik endeksi, mevsimsellikten arındırılmış bazda iki hafta öncesine göre yüzde 9,4 geriledi.

Düzeltilmemiş bazda endeks, iki hafta öncesine göre yüzde 38 düştü.

MBA başkan yardımcısı ve baş ekonomist yardımcısı Joel Kan, piyasaya yönelik şu ifadeyi kullandı:

Piyasalar, yavaşlayan enflasyonun ve Federal Rezerv'in olası faiz indirimlerinin etkisini sindirmeye devam ederek, ipotek faizlerinin 2023 ortasından bu yana en düşük seviyelerde kalmasına yardımcı oldu.

Genel satın alma faaliyet seviyesi bir yıl öncesine göre yüzde 12 daha düşük

Ekonomist Kan, satın alma başvurularının henüz alınmadığını, genel satın alma faaliyet seviyesinin bir yıl öncesine göre yüzde 12 daha düşük olduğunu şu sözlerle belirtti:

Faizlerdeki son düşüş, konut piyasasına 2024'e girerken iyimserlik için bir neden verdi, ancak satın alma başvuruları henüz yanıt vermedi; genel satın alma faaliyeti seviyesi bir yıl öncesine göre yüzde 12 daha düşük.

Sabit ipotek faizi

Kan'a göre 30 yıllık sabit ipotek faizi, geçen hafta biraz yükseldi ve 2023'ü yüzde 6,76 seviyesinde tamamladı.

15 yıl vadeli sabit faizli konut kredisinde ortalama sözleşme faizi ise yüzde 6,41'den yüzde 6,26'ya düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)