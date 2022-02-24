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Mülk sahibi ve kiracı hakları
Kiracılar ve ev sahipleri arasında zaman zaman kira ücreti, aidat, depozito gibi birçok konuda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bu kapsamda her iki tarafın da birçok hakkı bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 12:17
- Güncelleme : 24.02.2022 - 12:19
Son dönemde zam oranındaki artış konut fiyatlarına da yansıdı.
Satılık konutlarla yarışır hale gelen kiralık konutlar, mülk sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklara yol açtı. Ancak ‘6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’ ile kiracı ve mülk sahiplerinin hakları yasal bir zemine göre işliyor.
KİRA SÖZLEŞMESİ TARAFLARIN SORUMLULUĞUNU GÖSTERİYOR
Kanun kapsamında tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları bulunuyor. İki taraf arasında yapılan kira sözleşmesi, hem kiracıya hem de ev sahibinin hak ve sorumluluklarını gösteriyor.
İşte kiracı ve mülk sahibinin hakları...
KİRACI HAKLARI
- Sigorta ve vergi gibi ödemeleri ev sahibi karşılar
- Tadilat masrafları ev sahibine aittir
- Kira kontratı, son tarihten 15 gün önce yeni bir sözleşme imzalanmamışsa yenilenir
- Eşyalı evlerde yıpranma payı kiracıdan talep edilemez
- Kontrat süresi dolmadan kiracı evden çıkarılamaz
- Konutta oluşan sorunlar ev sahibinden talep edilebilir
- Kiracı depozito bedelini geri alma hakkına sahiptir
- Zamanında ödenmeyen kiralar için ekstra gecikme ücreti talep edilemez
MÜLK SAHİBİ HAKLARI
- Yıllık belirlenen oranda kira artışı yapabilir
- Zamanında ödenmeyen kira borcu için hukuki yollara başvurabilir
- Anlaşmazlık sonucu tahliye bildirimi yapabilir
- Kira bedelini artırmak için yeni sözleşme hakkına sahiptir
- Evde yapılan izinsiz değişiklikleri düzeltme hakkına sahiptir
- 3 kira bedeli depozito isteyebilir