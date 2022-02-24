Mülk sahibi ve kiracı hakları

Kiracılar ve ev sahipleri arasında zaman zaman kira ücreti, aidat, depozito gibi birçok konuda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bu kapsamda her iki tarafın da birçok hakkı bulunuyor.

Son dönemde zam oranındaki artış konut fiyatlarına da yansıdı.

Satılık konutlarla yarışır hale gelen kiralık konutlar, mülk sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklara yol açtı. Ancak ‘6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’ ile kiracı ve mülk sahiplerinin hakları yasal bir zemine göre işliyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ TARAFLARIN SORUMLULUĞUNU GÖSTERİYOR

Kanun kapsamında tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları bulunuyor. İki taraf arasında yapılan kira sözleşmesi, hem kiracıya hem de ev sahibinin hak ve sorumluluklarını gösteriyor.

İşte kiracı ve mülk sahibinin hakları...

KİRACI HAKLARI

Sigorta ve vergi gibi ödemeleri ev sahibi karşılar

Tadilat masrafları ev sahibine aittir

Kira kontratı, son tarihten 15 gün önce yeni bir sözleşme imzalanmamışsa yenilenir

Eşyalı evlerde yıpranma payı kiracıdan talep edilemez

Kontrat süresi dolmadan kiracı evden çıkarılamaz

Konutta oluşan sorunlar ev sahibinden talep edilebilir

Kiracı depozito bedelini geri alma hakkına sahiptir

Zamanında ödenmeyen kiralar için ekstra gecikme ücreti talep edilemez

MÜLK SAHİBİ HAKLARI