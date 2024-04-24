Adana'da nisan ayında termometreler 42 dereceyi gösterdi Mayıs ayına yaklaşılırken kentteki sıcaklıklar artarak ilkbaharda 42 dereceye ulaştı. Parklardan kaçan bölge halkı çareyi gölge alanlarda buldu.

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DHA

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında bulunan Adana'da, ilkbahar mevsimi adeta yaz havasında geçiyor.

Bölgede bir süredir hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla kentte nisan ayının son haftasında termometreler, güneş altında 42 dereceyi gösterdi.

Gölge alan aradılar

Parklar ve sokaklar boş kalırken dışarı çıkan bazı vatandaşlar da ağaç altında gölge yerlerde serinlemeye çalıştı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda dinlenen Yağız Yıldırım ile Abdulkadir Yılmaz, yaz mevsimlerinde başka kentlere gittiklerini ya da açık havuzlarda yüzmeyi tercih ettiklerini söyledi.

"Yaz mevsimi çok zor geçecek"

Geçen yıllara göre, bu yıl sıcaklıkların erken başladığını belirten emekli İbrahim Kalkan ise şimdiden hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu düşünüldüğünde yaz mevsiminin çok zor geçeceğini ifade etti.

"Sıcak da olsa ben asla bu kentten vazgeçmem"

Parktaki spor alanında pedal çeviren 80 yaşındaki Celile Acır da sıcaklığına rağmen Adana'nın dört dörtlük bir kent olduğunu ve vazgeçemeyeceğini belirterek, "Hem sıcak nedeniyle hem de özlediğim için kızımın yanına İzmir Çeşme'ye gideceğim. Orası da öğle saatlerinde sıcak. Ben birçok kente gittim ama illa Adana illa Adana. Sıcak da olsa ben asla bu kentten vazgeçmem, çok seviyorum. İngiltere'de oğlumun yanında 6 ay kaldım ama burayı sayıkladım." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)