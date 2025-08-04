Murat Kurum duyurmuştu: "Damla Kent Projesi ve Gayrimenkul Sertifikası" sürecine dair detaylar

Konutta yeni bir dönem başladı.

Bu dönemin detaylarını ise geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurmuştu.

Bakan Kurum, İstanbul’da konutta ezber bozan yeni modeli duyurarak, tüm vatandaşların güvenli yuvalarda yaşamaları için yeni bir adım daha atıldığını söyledi.

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle başlatılan “Gayrimenkul Sertifikası” uygulamasıyla, vatandaşlar artık küçük tasarruflarla konut projelerine ortak olabilecek.

"GAYRİMENKUL SERTİFİKASI" HİSSE SENEDİ GİBİ ALINIP SATILABİLİYOR"

Kurum, özellikle büyük şehirlerde kiraların artması ve konuta erişimin zorlaşması sebebiyle "Gayrimenkul Sertifikası"nı hayata geçireceklerini söylemiş ve şöyle demişti:

Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta Başakşehir’deki Damla Kent Evleriyle hayata geçiriyoruz.



Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz.



Ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakite çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız.



Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise tapunuzu elinize alıyorsunuz.

PROJENİN DETAYLARINI DA ANLATTI

Sistemde paylı mülkiyet imkânı da olduğunu söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor. Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor.



Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor.



Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi.



İlk etapta 5 bin konutta başlatacağız ve hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ’mizin ve Emlak Konut’umuzun güvencesi altında.



Yani, güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje, “Küçük birikimlerle büyük hayaller” sloganıyla, her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak.

Kurum, "Gayrimenkul Sertifikası"nın vatandaşların uygun maliyetlerle, güvenle, huzurla ev sahibi olabilmeleri için atılan en güçlü adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

TALEPLER TOPLANMAYA BAŞLADI

Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci de Bakan Kurum'un açıklaması sonrası bugün resmen başladı.

Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul’da ‘DMLKT’ işlem koduyla işlem görüyor. Talep toplama süreci 8 Ağustos’ta sona erecek.

KÜÇÜK PAYLARLA BÜYÜK YATIRIM İMKANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunuluyor.

Farklı gelir gruplarının konut sahibi olabilmesini hedefleyen bu yeni yatırım aracı, yatırımcılara hem konut edinme hem de alım-satım yoluyla birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HAKKINDA

Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul’da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.



Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.



Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.



Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.



Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.



Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.



Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır.



4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.



Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.



Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden ‘DMLKT’ işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.



Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecektir.

SERTİFİKALAR NASIL SATIŞA SUNULACAK

Yapılan açıklamada Damla Kent, projesi hakkında şu bilgilere yer verildi:

Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ihraç edilecek olan İstanbul’un yeni yaşam merkezi Damla Kent projesi, Başakşehir’de, 1.257.629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak.



Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan bin 540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak.



Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul’da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.



Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir’de hayata geçirilecek olan 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor.



Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını sizler için aralıyor.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 km uzaklıkta.



Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5’e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI’NDA 3 AVANTAJLI SEÇENEK

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.



Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):



Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.



Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):



Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.



Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):



Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

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