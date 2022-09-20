Nevşehirli vatandaşlar TOKİ konutlarındaki parktan memnun

Yıllarca atıl vaziyette olan alan, TOKİ tarafından ele alınarak şehrin en güzel parklarından biri haline geldi. Her detayın düşünüldüğü park, vatandaşların hizmetine açıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yurt genelinde çalışmalarıyla şehre adeta yeni bir çehre kazandırıyor.

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarına park inşa edildi.

9 bin metre kare büyüklüğündeki park, kent sakinlerinin ihtiyaçları düşünülerek planlandı.

Her detayı düşünüldü

Vatandaşların spor yapabilmeleri için spor kondisyon aletleri yerleştirilerek 600 metre uzunluğunda SBR zemin yürüyüş yolu yapıldı.

Öte yandan çok sayıda kent mobilyasının da bulunduğu parkta çeşitli türde yüzlerce süs bitkisi ve ağaç dikimi de gerçekleştirildi.

Basketbol ve futbol sahaları yapılacak

Çocuklar için ise kauçuk zemin oyun grupları bulunuyor.

Ekipler tarafından park içerisine önümüzdeki günlerde basketbol ve futbol sahalarının da yapılacağı belirtildi.

Atıl vaziyetteki park şehrin gözdesi oldu

Park, aydınlatma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

İHA'nın aktarımına göre; bölge halkı, daha önce atıl vaziyetteki alanın şehrin en güzel parklarından biri haline dönüştürülmesi nedeniyle memnun olduklarını belirtti.

















