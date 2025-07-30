Samsun'da en fazla 2-4 milyonluk evler satılıyor

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, kentteki konut eğilimine dair bilgi verdi.

En çok 2-4 milyon TL arasındaki dairelerin satıldığını ve kiralık konutlarda ise 8-10 bin TL'lik evlerin talep gördüğünü belirten Oral, ancak ortalama bir evin kira bedelinin 20-25 bin TL olduğunu aktardı.

KONUT SATIŞI İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 katına çıktı.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, piyasadaki bu hareketliliğin özellikle eski binalar ve küçük metrekareli dairelerde yaşandığını söyledi.

"SIFIR DAİRE DEĞİL, ESKİ EV SATILIYOR"

Pandemi sürecinde azalan üretim nedeniyle piyasada arz sıkıntısı oluştuğunu hatırlatan Başkan Oral, "Sonradan inşaatlar yeniden başlasa da maliyetler oldukça yükseldi. Bugün 130 metrekarelik bir 3+1 dairenin maliyeti 5 milyon TL'yi buluyor. Bu dairenin 6-6,5 milyon TL'ye satılması gerekiyor ki döngü sağlansın. Ancak bu rakamlar orta gelirli için yüksek. Bu yüzden daha çok 2-4 milyon TL bandındaki, kenar mahallelerdeki eski daireler tercih ediliyor." dedi.

"8-10 BİN TL'LİK KİRALIKLAR KAPIŞILIYOR"

Kiralık ev piyasasında da benzer bir tablo olduğunu aktaran Oral, "Yeni dairelerin kira bedeli 15-20 bin TL bandında. Ortalama bir evde oturmak istiyorsanız 20-25 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak bu rakamı ödeyebilecek hane sayısı sınırlı. Talep, yine 8-10 bin TL arasındaki kiralık dairelerde yoğunlaşıyor. Bu daireler genelde eski ve kenar mahallelerde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"1+1'LER YATIRIMCININ GÖZDESİ"

Özellikle yatırımcıların 1+1 dairelere yöneldiğini belirten Mevlüt Oral, "Bu tip evler öğrenci ve bekar memurlar tarafından kolaylıkla tutuluyor. Aileler ise 1+1'leri tercih etmiyor. Hane halkı sayısı azalsa da ailelerin minimum 80-90 metrekarelik bir alana ihtiyacı var. Bu nedenle büyük ama eski daireler ön planda." diye konuştu.