Samsun'da kira fiyatlarında artış: Ev sahipleri acımasız davranıyor

Kentteki ev sahipleri, gayrimenkul fiyatlarındaki artışın dışında zam yapınca, satılık daire fiyatları 400 bin'den 800 bin TL'ye çıkarken, en düşük kiranın 5 bin TL olacağı öngörülüyor.

İnşaat malzemelerine hızla gelen zamlar artmaya devam ederken, ev sahipleri de kiralara TEFE-TÜFE oranında değil, enflasyon oranının oldukça üstünde zam yapmak istiyor.

Durum böyle olunca Samsun’da ortalama bir dairenin fiyatı 400 bin TL’den 800 bin TL’ye, ortalama bin TL olan kira fiyatı da 3 bin TL’ye kadar çıktı.

"3 ay önce 400 bin TL olan daire, bugün 800 bin TL"

Samsun’da ev fiyatlarının oldukça arttığına dikkat çeken Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, “Gayrimenkul fiyatları Türkiye’de kanayan bir yara. Pandemiden dolayı piyasada bir dengesizlik oldu ama bunun tek sorumlusu salgın da değil. Ekonomik açıdan da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birtakım sıkıntılar var. Gayrimenkul kira ya da satın almadaki fiyat artışı akaryakıt, demir, beton fiyatları ile yakından alakalı. İnşaat maliyetleri son 7-8 ayda oldukça arttı. Samsun’da 3 ay önce 400 bin TL olan daire bugün 800 bin TL oldu. 800 bin TL’lik bir daire ise 2 milyon TL’yi geçti. Yeni binalar yapılmıyor.





"İmalat azaldığı için fiyatlar da yükselmeye devam ediyor"

Müteahhitler, ‘Kat karşılığında yer aldığımda bunu nasıl satacağım’ diyor. Müteahhitler ayrıca kat karşılığı bina yapımından zarar etmekten korkuyorlar. İmalat azaldığı için fiyatlar da yükselmeye devam ediyor”. dedi.

"En düşük kira ücreti 5 bin TL olacak"

Ev sahiplerinin kira ücretlerine gereğinden çok zam yapmak istemesine de değinen Mevlüt Oral, “3-5 sene içerisinde en düşük kira ücretinin 5 bin TL olacağını öngörüyorum. Çünkü bugün 1+1 dairenin kirası 3 bin TL’ye yaklaşmışsa, aynı dairenin satın alma fiyatı 500 bin TL olursa 3+1 dairelerde fiyatlar nasıl olur. Bahsettiğim 1+1 dairelerin boyutu 45 m2 civarında. Yine de karamsar değiliz.

"Evlerine tek maaş girenler ev sahibi olamayacak"

Fiyatlar bu şekilde devam ederse evlerine tek maaş giren kişiler ev sahibi olma hayali kuramayacak. Bundan 8 ay önceki gibi demirin tonu tek rakama inerse inşaat sektöründe bir hareketlilik olacağına, bunun da fiyatlara olumlu yansıyacağını umuyorum.” ifadelerini kullandı.

"Ev sahiplerinin acımasız hareketler yaptığını görüyoruz"

İHA'nın haberine göre, emlakçılara uyarılarda bulunan Oral, şu ifadelere değindi;

“Bazı emlakçılara sesleniyorum. Dükkanlarına ‘Ben bu daireyi bu fiyata satarım’ diyerek rakam yazmasınlar. Meslektaşlarımız bunu yapmasınlar. Geçen yıl ortalama bir dairenin kira fiyatı bin TL idi. Aynı daire için bugün 3 bin TL kira isteniyor. Bazı ev sahiplerinin acımasız hareketler yaptığını görüyoruz. Bugün TEFE-TÜFE’ye göre yapılan zamlar bellidir. Yüzde 25 zammı kabul edin.

"800 TL'ye oturulan eve 2 bin 500 TL istemeyin"

Vatandaş bugün 800 TL’ye kirada oturuyorsa bu eve 2 bin 500 TL kira istemeyin. Mülk sahipleri eğer ki kendi isteği olmadan bir kiracıyı evinden çıkartıyorsa hukuki olarak evini 3 sene boyunca kiraya veremez. Mülk sahiplerinin bu konuda bilinçli olsunlar.”