Sektör konut satışların artmasını bekliyor

AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisandan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu.

Son aylarda faiz oranlarındaki gerileme ilk 4 aydaki ipotekli satışlara da yansıdı. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları yüzde 99,4 artarak 69 bin 194 oldu.

AYLIK REKOR

Bu rakam tüm zamanların en yüksek ikinci nisan verisi olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen konut satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 27,9 artarak 454 bin 145'e yükseldi.

4 AYLIK REKOR

Bu veri de tüm zamanların en yüksek ocak-nisan rakamı olarak kayıtlara geçti.

"KONUT SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDECEKTİR"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, nisanda hem geçen yılın aynı dönemine hem de mart ayına göre konut satışlarının arttığını belirterek, "Bunun en büyük nedeni, faizler yüksek olsa da önümüzdeki dönemde kredi oranlarındaki düşüşün ardından konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği beklentisidir. Bunu, kredili satışlarda yaşanan artıştan anlayabiliyoruz." dedi.

YATIRIMCI ALTINDAN ÇIKARDIĞI PARAYI KONUTA YATIRACAK

Altın fiyatlarındaki gerilemenin de buradan elde edilecek kazancı gayrimenkule yönlendireceğini dile getiren Şişik, "Deprem korkusu da diğer bir etken. İnsanlar şehrin dışında küçük ve daha güvenilir evleri tercih etmeye başladılar. Yine evlenecek çiftleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Konut satışlarındaki artış devam edecektir. Bu yılı 1,5 milyon konut satışıyla kapatabiliriz." diye konuştu.

"ERTELENMİŞ TALEP DEVREYE GİRDİ"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de nisandaki güçlü artışta "ertelenmiş talebin devreye girmesi, yatırım amaçlı alımların artması ve ekonomik beklentilerdeki iyileşmenin" etkili olduğunu söyleyerek, "Ancak bu toparlanmanın sürdürülebilirliği; faiz politikaları, enflasyon görünümü, arz kapasitesi ve gelir düzeyleriyle doğrudan bağlantılı olacaktır." dedi.

KONUT ALMAYI ARTIRAN NEDENLER

-Faizler yüksek olsa da önümüzdeki dönemde kredi oranlarındaki düşüşün ardından konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği beklentisi.

-Altın fiyatlarındaki gerileme nedeniyle buradan elde edilecek kazancın gayrimenkule yönlendirilmesi.

-Deprem korkusu.

-Yeni evlenen gençlerin hedefi.

-Ertelenmiş talebin devreye girmesi.

-Yatırım amaçlı alımların artması.

-Ekonomik beklentilerdeki iyileşme.

-Sıfır konut alımına yönelme.