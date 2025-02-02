Sosyal konut arazilerinin belirlenmesi için 81 ile genelge gönderildi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projelerinin başlayacağı müjdesini vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal konut projelerinin kira fiyatlarını düşürmek için tasarlandığını ve kira maliyetleri düşüreceği için enfasyonun inmesinde önemli bir etken olacağını aktarmıştı.

Bu projede önemli bir aşamaya geçilerek, 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" gönderildi.

SOSYAL KONUT YAPILACAK ARAZİLER BELİRLENECEK

Gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

KONUT SEFERBERLİĞİ

Vatandaşlar için sosyal konut seferberliği başlatılıyor.

Anayasa'daki "konut hakkı"nın vurgulandığı genelgede, "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" hükmü hatırlatıldı.

NÜFUSA GÖRE KONUT YAPILACAK

Genelgede kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.

ÖNCELİK HAZİNE VE BELEDİYE ARAZİLERİNDE

Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde de talimat verildi.

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp iletilmesi istenildi.

İMAR PLANLARI TALEP EDİLDİ

Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

YAPILAN VE YAPIMI SÜREN SOSYAL KONUTLAR

Öte yandan bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.