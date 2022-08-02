Sosyal konut projesi konut ve kira fiyatlarını düşürecek

Dün akşam Kabine toplantısının ardından açıklanan sosyal konut projesinde vatandaş kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olacak ve bu adımla kiralar düşmeye başlayacak.

Aslı Didari asli.didari@gmail.com

Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları eylül ayında belli olacak.

Bu süreçte, Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir, sosyal konut projesi detaylarının ne olabileceğini ve getirilerini Ensonhaber'e anlattı.

"Kira fiyatları düşecek"

Özdemir, proje gerçekleşmesi ve bu süreçte pozitif beklenti yaratması nedeni ile konut ve kira fiyatlarında rahatlama yaşanacağını öngördüğü bu projeyi vatandaş ve sektör açısından değerlendirdi.

Kiralar düşecek - Video

"Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak"

Sadi Özdemir, sosyal konutların Türkiye genelinde tüm illerde yapılacağını, tespit edilecek ihtiyaçlara göre planlanacağını iletti. Özdemir, konut üretiminin 2 yıllık bir sürece dayanacağını düşündüğünü ancak ne kadar erken başlatılırsa o kadar iyi olduğunu vurguladı.

Vatandaş ve inşaat sektörü açısından projenin avantajları

Özdemir, konut üretimininin vatandaşa ve sektöre olan katkısını şöyle sıraladı: