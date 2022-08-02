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- Sosyal konut projesi konut ve kira fiyatlarını düşürecek
Sosyal konut projesi konut ve kira fiyatlarını düşürecek
- Özel Haber
- 02.08.2022 - 15:42
- Güncelleme : 02.08.2022 - 18:10
Aslı Didari asli.didari@gmail.com
Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları eylül ayında belli olacak.
Bu süreçte, Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir, sosyal konut projesi detaylarının ne olabileceğini ve getirilerini Ensonhaber'e anlattı.
"Kira fiyatları düşecek"
Özdemir, proje gerçekleşmesi ve bu süreçte pozitif beklenti yaratması nedeni ile konut ve kira fiyatlarında rahatlama yaşanacağını öngördüğü bu projeyi vatandaş ve sektör açısından değerlendirdi.
"Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak"
Sadi Özdemir, sosyal konutların Türkiye genelinde tüm illerde yapılacağını, tespit edilecek ihtiyaçlara göre planlanacağını iletti. Özdemir, konut üretiminin 2 yıllık bir sürece dayanacağını düşündüğünü ancak ne kadar erken başlatılırsa o kadar iyi olduğunu vurguladı.
Vatandaş ve inşaat sektörü açısından projenin avantajları
Özdemir, konut üretimininin vatandaşa ve sektöre olan katkısını şöyle sıraladı:
- 150 bin konut yapılacak.
- Konutlar dar gelirli vatandaşlara kira öder gibi satılacak.
- Daha önce hiç konut sahibi olmayanlar bu konutları alabilecek.
- Sosyal devlet sorumluluğu gereği aradaki maliyeti kamu üstlenecek.
- Vatandaş uygun yeni konut arzına kavuşacak, uygun koşullarda ev sahibi olacak.
- Konut fiyatları düşecek.
- Kira fiyatları düşecek.
- İşletme sermayesi sorunu yaşayan inşaat sektörü canlanacak.
- İnşaat sektörü pazarlamasını kendisinin yapmayacağı bir projede daha hızlı hareket edecek.
- İstihdam artacak.
- İnşaatta kullanacak ürünler betondan mobilyaya kadar Türk sanayisinden karşılandığı için büyümeye katkısı olacak.