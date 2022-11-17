Sosyal konut projesinde ikinci etap kura takvimi belli oldu

TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 12 ilde kura çekimi tamamlandı. İkinci etaptaki 11 ilde yer alan 29 bin 363 konut için de kura çekimi bugün başlıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesi için kura çekim dönemine girilmişti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, duyulduğu günden bu yana vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

İlk kura çekimi 7 Kasım'da yapıldı

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen proje için kura takvimi 6 Kasım tarihinde belli olmuştu.

Başvuruların sona ermesiyle vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimleri için yayınlanan takvime göre, ilk olarak 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da kura çekimi yapıldı.

21 bin 893 hak sahibi belli oldu

İlk etaptaki; Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari ve Bitlis illerinde kura çekiminin tamamlanmasıyla 10 günde 21 bin 893 hak sahibi belirlendi.

İkinci etap kura takvimi

81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimi için ikinci etaba geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır illeri için gerçekleşecek kura tarihlerini paylaştı.

Muş ve Kilis'te başlıyor

Kuralar ilk etapta olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

İkinci etabın ilk kurası da bugün 550 konut için Kilis ve bin 150 konut için de Muş'ta çekilecek.

11 günlük kura takvimi

Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

17 Kasım: Kilis 550 konut, Muş bin 150 konut

18 Kasım: Bingöl bin konut,

18-19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep 10 bin 24 konut

19 Kasım: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım: Erzincan bin 147 konut

22 Kasım: Tunceli 250 konut

23 Kasım: Elazığ bin 831 konut

24 Kasım: Adıyaman 2 bin 650 konut

26 Kasım: Malatya 2 bin 791 konut

28 Kasım: Diyarbakır 5 bin 550 konut