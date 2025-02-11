Sosyal konut seferberliği ile emlak fiyatlarının düşmesi bekleniyor

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konut seferberliği açıklamaları kamuoyunda ilgi gördü.

Bu sene enflasyonun yüzde 24’e düşmesini öngördüklerini söyleyen Bakan Şimşek, kira fiyatlarındaki artışı önlemek için konut arzının artırılacağını söyledi.

Bakan Şimşek ayrıca, birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceklerini duyurdu.

GAYRİMENKUL UZMANLARI FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR

Gayrimenkul uzmanları da bu çalışmanın emlak sektöründe olumlu etkileri olmasını beklediklerini, birkaç yıl içerisinde fiyatların aşağıya çekileceğinin öngörüldüğünü aktarıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman, bu durumun emlak sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

"BU ÇALIŞMANIN EMLAK SEKTÖRÜNDE OLUMLU ETKİLERİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Yapılacak çalışmalar ile ilerleyen yıllarda emlak fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirten Duman, şu ifadeleri kullandı: