Suriyelilerin gidişiyle Kırşehir'de ev kiraları düşüyor

İHA

Ev kiralarındaki fahiş artışın birçok nedeni var. Arzın talebi karşılayamaması bunlardan biri.

Kırşehir'de de Suriye'den gelenler kısıtlı konut sayısında bir baskıya neden oldu ve kira fiyatları yükseldi.

Şimdi Suriye'de rejim güçlerinin ülkeden çekilmesi ile birlikte Türkiye'de mülteci konumunda olan Suriyeliler de evlerine geri dönmeye bayladı.

Suriyelerin evleri boşaltması ile birlikte kiralar da düşüşe geçti.

"KIRŞEHİR'DE KİRA FİYATLARI DÜŞTÜ"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, Suriye'de rejimin düşmesiyle birlikte ülkelerine dönen mültecilerin ardından Kırşehir'de de ev kiralarının düştüğünü belirtti.

Mülteci olarak şehirde yaşayan kişilerin ülkelerine dönüşlerinin kira bedellerinde düşüşe neden olduğunu dile getiren Biçici, şehirde ev kiralarının artmasında enflasyon etkisi kadar mültecilerinde etkili olduğunu söyledi.

"KİRALAR 10-15 BİN TL'DEN 5-8 BİN TL'YE GERİLEDİ"

10-15 bin TL arasında değişim gösteren kiralarda düşüş olduğunu açıklayan Biçici, şu bilgileri verdi:

Enflasyon oranında kiralar ciddi oranında artış göstermişti. Yaşanan süreçte kiralarda ciddi artışa neden oldu. Ev sahipleri fahiş fiyat uyguladı kiracı ise zor durumda kaldı.