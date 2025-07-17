TCMB: Konut fiyatları haziranda yüzde 2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Haziran ayına yönelik konut fiyat endeksi (KFE) verilerini aktardı.

Buna göre, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 186,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

YILLIK FİYATLARI REEL OLARAK YÜZDE 1,7 ARTIŞ GÖSTERDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,7 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 3,1 oranlarında artış gözlendi.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DAKİ ARTIŞLAR

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,7, 42,1 ve 31,8 oranlarında artış gösterdi.