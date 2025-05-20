TCMB nisan ayı konut fiyat endeksini açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini aktardı.

Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında aylık yüzde 1,5; yıllık bazda yüzde 32,9 arttı.

2025 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan konut fiyat endeksi (TGFE), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,2 oranında azaldı.

DÜKKAN FİYAT ENDEKSİ

Türkiye genelinde, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,2 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,9 oranında azaldı.

OFİS FİYAT ENDEKSİ

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,2 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 oranında arttı ve reel olarak ise yüzde 6,7 oranında azaldı.

ÜÇ BÜYÜK İLDEKİ İLK ÇEYREĞE GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 5,1, 9,7 ve 9,8 oranlarında artış gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK İLDEKİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul'da yüzde 21,4, Ankara'da yüzde 21,4 ve İzmir’de yüzde 35,3 oranlarında arttı.