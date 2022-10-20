TOKİ indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan indirim kampanyası kapsamında 35 bin 257 hak sahibi tapularına kavuştu.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen projeler adeta nefes aldırıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesisinin ardından yeni bir müjde daha duyurulmuştu.

Daha önce TOKİ'den ev alarak borcu devam edenler için indirim kampanyası açıklanmıştı.

Yüzde 25 indirim yapıldı

Kampanya kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacağını duyurdu.

23 Eylül tarihinde başlayan başvurular yoğun ilgi gördü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların dün itibariyle sona erdiğini açıkladı.

"38 bin 532 vatandaşımız yararlandı"

Bakan Kurum açıklamlarında şu ifadelere yer verdi:

"TOKİ’mizle vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. 23 Eylül’de başlayan, dün sona eren indirim kampanyamızdan 38 bin 532 vatandaşımız yararlandı. 35 bin 257 hak sahibimiz belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu. Ne yapıyorsak milletimiz için."

Geçen yıla oranla 12 bin kişi arttı

Bu kapsamda açıklanan verilere göre indirim kampanyasından yararlananların sayısı geçen yola oranla 12 bin 226 kişi arttı.

3 bin 275 kişi de esnek ödemeden yararlanarak borcunun belli bir kısmını kapattı.





Arsa alıcıları da yararlandı

Kampanya dahilinde arsa alıcılarının borçları üzerinden yüzde 12,5 indirim sağlandı.

Satışları 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olan arsalar için 23 Eylül 2022 tarihinde başlayan indirim kampanyası 14 Ekim 2022 tarihi itibarıyla son buldu. Arsa indirim kampanyasından 55 arsa alıcısı yararlandı.