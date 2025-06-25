TOKİ, İstanbul Güngören'de 798 konutu yarın teslim ediyor

"1.930 Konut Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca İstanbul Güngören'de yapımı tamamlanan konut ve iş yerleri, hak sahiplerine teslim edilecek.

TOPLAM 798 MÜLK HAK SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Yarın yapılacak törende, yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölüm, hak sahiplerine verilecek.

TOPLAM 1.132 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TEMELİ ATILACAK

Törende, 1.077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere toplam 1.132 bağımsız bölümün de temeli atılacak.

MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK

Öte yandan yarın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi'nin de açılışı gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, bölge sakinlerine yeşil ve sosyal donatı alanları sunacak.

Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe bulunuyor.