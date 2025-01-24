Türkiye'de 2024'te konutların yüzde 35'ini kadınlar aldı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı.



Türkiye'de 2024'te kadınlara toplam 517 bin 528 konut satılırken, bu sayı toplam satılan konut sayısının yüzde 35,01'ini oluşturdu.

Peki, satılan konutların kaçını kadınlar, kaçını ile erkekler aldı?

KADINLARIN KONUT ALMA ORANI YÜZDE 28,75 ARTTI

Veriler konut satın alanların cinsiyeti dikkate alınarak değerlendirildiğinde kadınlara satılan konut sayısı 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 28,75 artışla 517 bin 528 oldu.

Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 35,01'ini oluşturdu.

KADINLARA EN FAZLA KONUT SATIŞI İSTANBUL'DA

Kadınların en fazla konut satın aldığı il, 78 bin 206 ile İstanbul oldu.

İstanbul'u 49 bin 654 ile Ankara izledi.

Kadınlara İzmir'de 31 bin 664, Antalya'da 22 bin 290 ve Bursa'da 19 bin 553 konut satıldı.

KADINLARIN EN AZ KONUT SATIN ALDIKLARI İLLER

Kadınların en az ev satın aldıkları illere bakıldığında ilk sırada 177 ile Ardahan yer aldı. Bu ili sırasıyla 244 ile Hakkari, 300 ile Bayburt, 435 ile Tunceli ve 499 ile Gümüşhane izledi.

2020-2024 DÖNEMİ

Son 5 yıllık istatistiklere bakıldığında ise kadınların konut satın almaları dalgalı bir seyir izledi.

Kadınların satın aldıkları konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2020'de yüzde 32,21 (483 bin 7), 2021'de yüzde 33,95 (506 bin 495) olarak gerçekleşti.

Söz konusu oran 2022'de yüzde 32,62 (484 bin 654), 2023'te yüzde 32,79 (401 bin 933) oldu.

Bu oran 2024 yılı itibarıyla yüzde 35,01 (517 bin 528) olarak kayıtlara geçti.