Türkiye'de haziranda 107 bin 723 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 26,9 ARTTI

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 oranında artarak 691 bin 893 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 14 BİN 484

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 oranında artarak 14 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 oranında artarak 103 bin 90 oldu.

Haziran ayında 3 bin 384; Ocak-Haziran döneminde ise 24 bin 446 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 93 BİN 239 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 oranında artarak 93 bin 239 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında artarak 588 bin 803 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 33 BİN 569

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında artarak 33 bin 569 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 1,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 oranında artarak 207 bin 624 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 74 BİN 154 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 oranında artarak 74 bin 154 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 oranında artarak 484 bin 269 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA HAZİRAN AYINDA BİN 565 KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak bin 565 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında azalarak 9 bin 354 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 326 ile Rusya Federasyonu, 111 ile Ukrayna ve 109 ile İran vatandaşlarına yapıldı.