Türkiye'de nisan ayında 75 bin 569 konut satıldı Türkiye'de 2024 yılının nisan ayında gerçekleşen konut satış hareketleri, yayınlanan istatistiklerle gözler önüne serildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı konut satışını istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde yüzde 3,7 azaldı

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 7 bin 71 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalış göstererek 7 bin 71 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57, azalışla 34 bin 693 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların, bin 744'ü; ocak-nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 8 bin 313'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 68 bin 498 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 68 bin 498 oldu.

Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 320 bin 480 oldu.

İlk el konut satış sayısı 24 bin 85 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 24 bin 85 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,9 oldu.

İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 51 bin 484 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 51 bin 484 oldu.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,1 oldu. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalışla 242 bin 832 olarak gerçekleşti.

Yabancılara nisan ayında bin 272 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak bin 272 oldu.

Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Yabancılar en fazla Antalya'dan ev satın aldı

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 azalarak 6 bin 957 oldu.

En çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 293 ile Rusya Federasyonu, 117 ile İran ve 91 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.