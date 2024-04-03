Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi arttı Türkiye İMSAD verilerine göre, Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış gösterdi.

AA

Yerlileşme ve sanayileşme hamlesi inşaat malzemesi üretiminde de sürdü.

Raporda inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçların değerlendirildiği rapor yayınlandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun mart ayı sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış gösterdi.

İnşaat malzemesi sanayisinin 10 alt sektöründe artış yaşanırken, 12 alt sektörde üretim azaldı.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi artışı yüzde 5,7 oldu

Geçen yıl inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022'ye göre yüzde 5,7 artarken, bu yükselişte birçok gelişme etkili oldu.

Bu unsurların başında inşaat sektörünün 5 yıl aradan sonra yüzde 7,8 büyümesi geldi.

Yerel seçimler öncesi tüm belediyelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri, güçlendirme çalışmaları, deprem ve afetlere hazırlık vaatleri öne çıktı.

Kamu inşaat faaliyetlerinin sektöre 1 puan katkı sağlaması bekleniyor

Deprem bölgesinde konut dışı binalar, kamu binaları ve sosyal donatı inşaatları sürerken, mart sonuna kadar bölgede 78 bin konutun inşaatı tamamlandı. Yıl sonuna kadar 122 bin konutun daha inşaatının tamamlanması hedefleniyor.

İnşaat sektöründe istihdam seviyesi yükseliyor

Rapora göre, inşaat sektöründe istihdam seviyesi de artıyor. 2023 yılının ikinci yarısında 1,78 milyon kişiye kadar yükselen ve son çeyrekte yüksek seviyesini koruyan istihdam, mevsimsellik sebebiyle Ocak 2024'te düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)