Ucuz kiralık ilan tuzağı: Kapora dolandırıcılığına dikkat

İnternet dolandırıcıların tuzağına şimdi de uygun fiyatlı kiralık ev arayanlar düşüyor.

Konut kiralarken internette uygun fiyatlı sahte ilanlara yönelen bazı vatandaşlar telefonda anlaşıp ödeme yaptıkları kişiler tarafından mağdur edilirken uzmanlar ve sektör temsilcileri, kapora dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunuyor.

KAPORA OLARAK 38 BİN LİRA GÖNDERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayet dosyasından elde edilen bilgiye göre, internette gördüğü ilandaki daireyi kiralamak için telefonda 19 bin liraya anlaşan bir kişi, kendisine verilen banka hesap numarasına kapora olarak 38 bin lira gönderdi.

"AÇIKLAMADA 'DEPOZİTO' YAZMAMALI" DEDİLER

Paranın hesaba geçmesinin ardından farklı telefon numarası üzerinden aranan vatandaşa, gönderilen paranın açıklama kısmına "depozito" yazıldığı için vergi kesilemediği, mevcut tutarın üç gün içinde iade edilmemesi için kira kapora bedeli olarak yeniden 38 bin lira göndermesi gerektiği söylendi.

TEKRAR 38 BİN LİRA GÖNDERDİ

Görüşme sırasında telefonun ekranında "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü" yazdığını gören kiracı, kendisine söylendiği gibi 38 bin lira daha gönderdi.

TELEFONU ENGELLENDİ

Toplamda 76 bin lira para transferi gerçekleştiren kiracı, ödeme yaptıktan sonra ise daha önce görüştüğü kişilere ulaşamadı. Engellendiğini ve dolandırıldığını anlayan vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Benzer yöntemlerle adliyelere dolandırıcılık şikayetleri yansırken, uzmanlar sahte ilanlara karşı en etkili yöntemin yüz yüze görüşme, yerinde inceleme ve resmi belgelerin doğrulanması olduğu, şüpheli durumlarda ödeme yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

"EMLAKÇI ADINA SAHTE İLAN VERİYORLAR"

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, dolandırıcılık yöntemlerinin uzun süredir gündemde olduğunu, alınan önlemlere rağmen vakaların tamamen sona ermediğini ifade etti. Sahte veya yanıltıcı ilanla kapora dolandırıcılığının da yeni bir yöntem olmadığını dile getiren Aşa, bu konudaki yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) kurduğunu kaydetti. Aşa, EİDS'in işleyişini şöyle anlattı:

Bu sistemde ev sahibi, emlakçıya yetki veriyor. Diyor ki 'Benim adıma, benim emlakımla ilgili ilan verebilirsin.' e-Devlet'ten ben yetki aldığım zaman ilanı çıkabiliyorum veyahut ev sahibi, gerçekten o evin sahibiyse kendi bireysel ilan verebiliyor. Bunu da sistem kontrol ediyor. Tapu bu kişinin mi, değil mi? Veya anne, baba, çocukları adına birinci derece yakınına aitse, sahibi sıfatıyla ilan verebiliyor. Ama bakıyorsunuz halen sahte ve yanıltıcı ilan veya kapora dolandırıcılığı yapılan ilanlar var. Eskisi gibi çok değil ama yine de bitmedi.

Dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirdiğini belirten Aşa, bazı emlak firmalarının e-Devlet üzerinden aldığı yetki bilgilerinin kopyalanarak kullanıldığına dair şikayetler aldıklarını aktardı. Aşa, "Bize yapılan birçok şikayette, bazı emlak firmalarının e-Devlet üstünden aldığı yetki şifresiyle bunu kullandıkları yönünde bilgiler geldi. Adam bu şifreyi kopyalıyor ve emlakçının adına sahte ilan veriyor. Bu sahte ilan sonucunda ev kiralamak isteyenlere, 'Ev ucuz, bir an önce evi vermem lazım. İhtiyacım var. İstanbul dışındayım. Bana acele şu IBAN'a, şu havaleyi çıkın, o şekilde geleyim. Hiçbir şey yoksa kalkıp İstanbul'a gelmem' gibi ikna edici bir şekilde vatandaştan kapora alıyorlar." diye konuştu.

Bu yöntemle bazı kişilerden birkaç kez kapora alındığına dikkati çeken Aşa, şunları söyledi:

Geçen sene bir saat içinde 40 kişiden bu şekilde kapora alındığı yönünde bize bilgi geldi. Vatandaşın bu konuda azami dikkatli olması lazım. 'Emlakçıyım' diyorsa, gidin mutlaka ofisine bakın. Böyle bir emlak ofisi var mı yok mu? Bu kişi yetkili bir emlakçı mı değil mi? 'Sahibiyim' diyorsa, o kişiden mutlaka tapu ve kimlik bilgisi isteyin. Hiç kimsenin IBAN'ına havale çıkmayın. Ancak kanaat getirdiğiniz zaman, 'Evet, bu emlakçı veya bu ev sahibi' diyorsanız... Bunun dışında hiç kimseye kapora kesinlikle göndermeyin.

"TAPUDAN KİRALIK EVLE İLGİLİ MESAJ GELMEZ"

Tapu veya resmi kurumlar adına yapılan aramalara karşı da uyarıda bulunan Aşa, "Tapudan bazen mesaj geliyormuş. Diyorlar ki 'Tapudan bizi aradılar, sizin mülkünüzle ilgili bir tasarruf var' gibi. O da yeni bir dolandırıcılık. Tapu, belediye veya bir kurum hiçbir zaman kiralık bir ev için vatandaşı aramaz, vatandaşla muhatap olmaz veya vatandaşa bilgi vermez." ifadelerini kullandı.

Aşa, emlak danışmanlarının da benzer risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bazen emlakçı farkına varmıyor. Çünkü ilan sitesine şifreyle giriliyor. Bunu devamlı kontrol etmesi lazım. Kendi verdiği ilanlarını mutlaka kontrol etmeleri lazım. Biz emlakçılara sık sık şifreyi değiştirmelerini söylüyoruz. Böyle bir olay vuku bulduysa, hemen savcılığa müracaat etmesi çok önemli." dedi.

ÖN PROTOKOL VE IBAN UYARISI

Emekli tapu müdürü avukat Betül Ekin ise kiralama ve satış işlemlerinde izlenmesi gereken hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Kiracıların özellikle kapora ödemelerinde dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Ekin, "Vatandaşlar öncelikle ilanda gördükleri taşınmazın malikiyle birebir görüşmeyi ve evi yerinde görmeyi tercih etmeliler. Telefonla görüştüklerinde, herhangi bir kapora göndermemelerini özellikle öneririm. Öncelikle taşınmazın malikiyle birebir görüşsünler, taşınmazı yerinde görsünler. Taşınmazın malikinden tapu bilgisini sorgulasınlar." şeklinde konuştu.

Kapora gönderimini ancak ön protokol sonrasında öneren Ekin, "Eğer şartlarda anlaşılırsa protokol yapılmasını tavsiye ederim. Bu, taşınmaz maliki, emlak danışmanı olabilir. Bir ön protokol yapıldıktan sonra kapora gönderilmelidir. Kapora gönderilen hesabın taşınmaz malikine ait olması da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ekin, dolandırıcılık faaliyetiyle karşılaşan vatandaşın elindeki dekont, görüşme kayıtları ve belgelerle vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurguladı.

“TAPUDAN MESAJ GELECEK' GİBİ UYARILARA İNANMAYIN”

Kiralama işlemlerinde resmi kurumların devreye girmediğini de hatırlatan Ekin, şu uyarıda bulundu:

Kiralama işlemlerinde ilgili tapu müdürlüğünden herhangi bir mesaj gelmez. Kiralama genelde Türkiye’de şahıslar arasında adi sözleşme olarak yapılıyor. Tapu müdürlüğünün bu sözleşmede herhangi bir dahli olmuyor. Kesinlikle vatandaşlarımız, 'tapudan mesaj gelecek' gibi şeylere inanmasın.