İbrahim Tatlıses taburcu oldu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından İstanbul'daki evinde aniden fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

TATLISES TABURCU OLDU

Geçtiğimiz cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olan Tatlıses'e ziyaretçi akını olmuştu. Ünlü dostları ünlü türkücüyü yalnız bırakmamıştı.

Hayranlarını korkutan Tatlıses'ten iyi haber geldi. İki haftadır tedavi gören ünlü isim, bugün hastaneden taburcu oldu. Ünlü isim, hastaneden çıkmadan doktorlarıyla açıklama yaptı. Ünlü türkücü, kendisini bir kez daha iyileştiren sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de unutmadı.

"DEVLETE BIRAKTIM"

Küs olan çocukları hakkında da açıklama yapan Tatlıses, vasiyetle ilgili soruya cevap verdi. Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Devlete bıraktım. Kuruş yok kuruş. Bazıları yüzünden diğerleri de mağdur kalacak.

"KİMSEYE PARA YOK"

Benim babam ciğerciydi, para bana babamdan kalmadı. Parayı kendim kazandım. Parayı dağıtırım kime ne? Ben onlara çok kapı açtım onu kullanmasını bilemediler. " yanıtını verdi.