Asal Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da uyuşturucu başta olmak üzere yolsuzlukla mücadele soruşturmaları sürüyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Asal Araştırma, 11-20 Nisan arasında tüm Türkiye genelinde 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankette ilk sırayı yüzde 34,1 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 32,5 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 9,2 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP 8,1 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 34,1

CHP: Yüzde 32,5

DEM Parti: Yüzde 9,2

MHP: Yüzde 8,1

İyi Parti: Yüzde 4,4

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

Anahtar Parti: Yüzde 2,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,2

Türkiye İşçi Partisi: 1,2

Diğer: Yüzde 3,0

DAVUTOĞLU VE BABACAN'I ÜZEN SONUÇLAR

Anket sonuçları partilerin güncel durumunu ortaya koyarken, sonuçlarda dikkat çeken detaylarda yer aldı.

AK Parti'den büyük umutlarla ayrılan ve kendi partilerini kuran Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi yüzdelik oy oranlarıyla 'diğer' kısmında yer aldılar.

HÜSRAN YAŞADILAR

2023 seçimlerinde CHP çatısı altında seçime giren iki parti, Kılıçdaroğlu'na destek karşılığında 25 milletvekiliyle parlamentoya girmişti.

2024 yerel seçimlerinde ise DEVA Partisi yüzde 0,33, Gelecek Partisi ise 0,07 oy oranında kalmıştı.