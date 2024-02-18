Ustalar işlerin azalmasından şikayetçi! Tadilat masrafları bir yılda iki katına çıktı Artan inşaat maliyetleri kendisini konut ve iş yeri tadilatlarında da göstermeye başladı. Boya için malzeme ve işçilikler kısa sürede iki katına kadar yükseldi. Kentsel dönüşüm ihtimali ve maliyet artışları bu konudaki işlerin ertelenmesine neden oluyor.

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İnşaat malzemelerine gelen zamlar sadece konut fiyatlarını yükseltmekle kalmıyor, boya badana gibi tadilatların da rakamlarını artırıyor.

İstanbul'da çalışan ustaların verdiği bilgilere göre, 2023 yılı başında 100 metrekare 2+1 bir dairenin duvarları malzeme ve işçilik ücreti dahil 8 bin lira tutuyorken, aynı işlem şu anda 15 bin liraya yapılıyor.

Aynı dairenin kapı ve dolapları da boyanacaksa geçen yıl 2 bin lira tutarken, bugün bu işlem için de 5 bin lira isteniyor.

Maliyetler iki katına çıktı

Tadilat için gerekli malzeme ve işçilik maliyetlerinin bir yılda iki katına çıktığı görülüyor.

"Maliyetler artınca işler azaldı"

Bu konuda görüşlerini aktaran 40 yıllık boya ustası Mehmet Cengiz Özergun piyasadaki değişimi şu sözlerle dile getirdi:

40 yıldır boya badana işi yapıyorum. Tanınmış insanların villalarından, 1+1 evlere kadar birçok işe gidiyorum. Maliyetler çok arttı. Ve işler bu nedenle çok azaldı.

Bir yılda 8 bin liraya yapılan iş, 15 bin liraya yükseldi"