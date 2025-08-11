Uzmanlar riskli yapılar için dönüşüm çağrısı yaptı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye genelinde riskli olduğu belirtilen 6 milyon civarındaki konut gündem oldu.

Son 22 yılda ülke genelinde 3,5 milyonu aşkın konutun dönüşümü sağlanmış olsa da hala riskli olduğu belirtilen 6 milyon civarındaki konutun varlığı, bu konuya verilmesi gereken öneme işaret ediyor.

Uzmanlar, ülke genelindeki riskli konutlarda oturan vatandaşları binalarını bir an önce dönüştürmeleri veya güçlendirmeleri konusunda uyarıyor.

DEPREME DİRENÇLİ KONUTLAR İÇİN YAPILACAKLAR

Uzmanların uyarıları şöyle sıralanıyor:

-Dayanıksız binalar yenilenmeli, mevcut binalar güçlendirilmeli.

Kentsel dönüşüm yalnızca yapıların güçlendirilmesi veya yenilenmesi değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin devamı, sanayinin depreme dirençli hale getirir.

-Vatandaşlar geç kalmamalı, bürokratik süreçler hızlandırılmalı.

-Bir an önce binamızın deprem performans analizlerini yaptırmalıyız.

-Güçlendirme destekleri artırılmalı.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN 5 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, riskli konut stokunun yüksek olduğu ve fay hatlarının bulunduğu Marmara Bölgesi dönüşüm ve güçlendirmenin çok kritik bir hal aldığını belirterek, acil çözüm olarak sundukları 5 öneriye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Birincisi acil risk haritası. Marmara'daki tüm riskli yapılar bağımsız denetimle tespit edilmeli ve dijital veri tabanı oluşturulmalı. İkincisi hızlandırılmış izin süreçleri. Ruhsat, finansman ve proje onayları tek merkezden ve hızlı şekilde yürütülmeli. Üçüncüsü güçlendirme teşvikleri. Yıkım yerine güçlendirme projelerine devlet destekli kredi ve vergi avantajı sağlanmalı. Dördüncüsü entegre tesis yönetimi. Dönüşüm sonrası binalarda enerji verimliliği, güvenlik, geri dönüşüm ve afet yönetimi planları zorunlu hale getirilmeli. Son olarak da toplumsal afet eğitimi. Afet öncesi ve sonrası yaşam becerileri topluma yaygın şekilde öğretilmeli.

"İMAR ARTIŞI HER YERDE MÜMKÜN DEĞİL"

Vatandaşların kentsel dönüşümde genellikle imar artışı beklediğini ancak bunun her yerde mümkün olmadığını anlatan Türkkan, şu değerlendirmelerde bulundu: