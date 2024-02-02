Uzmanlar: Yüksek fiyatlı konut ilanları piyasayı yükseltiyor Konut fiyatlarındaki düşüşe rağmen konut sahiplerinin evlerini yüksek fiyattan satma çabasının piyasanın dengesini bozduğunu bildiren uzmanlar, bu konularda danışmanlardan destek alınmasını öneriyor.

İHA

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut fiyat endeksindeki düşüşün devam ettiğini ve gayrimenkulde fiyatların gerilediğini belirtti.

Birçok mal sahibinin girdiği yüksek fiyatlı ilanlar ile daha yüksek bir piyasanın oluştuğunu aktaran Özelmacıklı, mal sahipleri tarafından satılık olarak girilen birçok taşınmaz ilanının piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlar ile arz edildiğini ifade etti.

Özelmacıklı, mal sahiplerinin piyasa analizlerini kabul etmediğini belirterek yaşananları şu sözlerle aktardı:

Emlak işletmeleri kendi uzmanlık bölgelerinde en son satılan ve satışta olan gayrimenkuller hakkında bilgi sahibidirler. Özellikle bu dönemde birçok taşınmaz sahibinin, emlak işletmelerinin yaptığı rakip pazar analizini makul görmeyerek, kendilerinin daha yüksek fiyatlardan ilan girdiklerine şahit oluyoruz.

"Taşınmazın piyasa fiyatının doğru belirlenmesi önemli"

Lakin nasıl satıcılar en yüksek fiyattan satmak istiyorlar ise alıcılar da en düşük fiyattan almak istiyorlar. Emlak pazarlamasında en önemli konulardan biri, taşınmazın piyasa fiyatının doğru belirlenmesidir. Bunu da en iyi şekilde bölge uzmanı emlak danışmanları yapar.

"Kamu spotu yayınlandı"

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla bir kamu spotunun da yayınlandığını belirten Özelmacıklı, şu değerlendirmede bulundu:

İnsan hayatının en temel unsuru olan emlak konusunda aracılık hizmeti sunmak, ciddi bir altyapı, bilgi donanımı ve emek gerektirmektedir. Ülkemizde de yaklaşık 56 bine yakın yetki belgesi almış emlak işletmesi ve 121 bin emlak danışmanı bulunmaktadır. Bizlerin beklentisi sektöre giriş şartlarının değiştirilerek kolaylaştırılmasından ziyade, nitelikli hale getirilmesi, yapılacak regülasyonlar ile yetkilendirmelerin tek bir emlak işletmesine verilebilmesi, bilgi ve belge erişim sıkıntılarımızın giderilmesi, yetkisiz aracılık faaliyetlerine ilişkin cezai yaptırımların uygulanmasıdır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)