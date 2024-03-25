‘Yarısı Bizden’ kampanyasında ilk temeller Üsküdar'da atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul’un kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında beklenen gün geldi ve devletin verdiği hibe desteği ile Üsküdar'da binaların temeli atılarak inşaatına başlandı.

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Deprem bölgesi olan Türkiye'de, kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir önem taşıyor...

Özellikle 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya koyuldu.

Bu kapsamda sık sık konut kampanyalarını hayata geçiren ve vatandaşlara derin bir nefes aldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir kampanya için harekete geçti; 'Yarısı Bizden.'

İstanbul, Yarısı Bizden kampanyasıyla dönüşüyor

Sağlıklı ve güvenli evler inşa etme hedefiyle Türkiye’nin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdüren Bakanlık, İstanbul’u yüzyılın dönüşümüne ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile hazırlıyor.

Beklenen gün geldi

Olası Marmara depremi riskine karşı İstanbul’u afetlere dirençli hale getirmeyi hedefleyen Bakanlığın başlattığı kampanya kapsamında, beklenen gün geldi.

Devletin verdiği 1.5 milyon liralık destekle yapılacak evlerin ilk temeli Üsküdar’ın Salacak mahallesinde atıldı.

İlk temeller Üsküdar'da atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un dönüşümü için açıkladığı kampanyaya müracaat eden ve başvuruları onaylanan Şüküre Başkan, Hayrullah Başkan ve Mesut Uçar, devletin verdiği 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği ile Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi’ndeki binalarının temelini atarak inşaata başladı.

"Biz hazırız, ‘Yarısı Bizden’ desteğimiz hazır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında İstanbul’da ilk evlerin temellerinin atıldığını ve inşaatların da hızla yükseldiğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, “Bu bağlamda; Devletimizin sağladığı 1,5 milyon TL destek ile Üsküdar Salacak Mahallesi'nde evlerini dönüştürmeye başlayan Şüküre ve Hayrullah Başkan ile Mesut Uçar kardeşlerimizin evlerinin yapımı hızla sürüyor, kısa sürede bitirecekler inşallah. İstanbulumuzu güvenli hâle getirmek için kaybedecek vaktimiz yok. Biz hazırız, ‘Yarısı Bizden’ desteğimiz hazır. Vatandaşlarımızın yanındayız, evlerimizin yapımını bir an evvel başlatalım. İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yuvalarla Türkiye Yüzyılı’nın yıldızı yapmak için canla başla, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da hızlı bir dönüşüm süreci başladı"

Kampanya kapsamında ilk imzaların Üsküdar’daki Salacak Mahallesi’nde atıldığını ifade eden Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, “İstanbul’un bir an önce afetlere karşı hazır hale gelmesi için yapım yardımı kampanyası çerçevesinde İstanbul’da hızlı bir dönüşüm süreci başladı. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.

"Yarısı Bizden kampanyası bizim için çok iyi oldu"

Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan ve Salacak Mahallesinde yaşayan Hayrullah Başkan, binalarının çok eski olduğunu ve çürümeye başladığını söyledi.

‘Yarısı Bizden’ Kampanyasını duyar duymaz hemen müracaatta bulunduklarını söyleyen Başkan, “Başvurumuz kabul oldu. İstanbul’da ilk desteği alan yer biziz. Çok mutluyuz. Yarısı Bizden kampanyası bizim için çok iyi oldu. Emeği geçenlere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

"Allah devletimize sağlık versin"

Şüküre Başkan isimli bir vatandaş ise “Evimiz yıkılmıştı ve altı parçalanmıştı. Durulacak gibi değildi. Devletimiz bize destek olacak. Allah devletimize sağlık versin.” dedi.

"Kampanya sayesinde artık içimiz rahat"

Devletin hibe ve kredi desteği verdiği kampanyaya dâhil olmaktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Mesut Uçar ise 1990 yılından bu yana Salacak Mahallesinde oturduğunu söyledi.

Burada oturmaktan mutlu olduğunu ifade eden Uçar, “Buradan ayrılmak istemiyorum. Kampanya sayesinde artık içimiz rahat.” diye konuştu.