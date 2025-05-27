Yazlık kiralarken dikkat edilecekler

AA

Hava sıcaklıkları arttı, yazlık ve devre mülkler kiralanmaya başlandı.

Uzmanlar, yazlık ve devre mülk kiralarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yazlık kiralama konusunda vatandaşların dikkat etmesi gereken konuları şöyle özetledi:

-Kısa süreli kiralama düzenlemesi olan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında kiralamanın yapılması gerekiyor.

-Bu düzenlemeye göre 1 yıl içinde 3 defa ve 100 gün altında yapılan tüm kiralamalar, kısa süreli ve turizm amaçlı kiralama olarak değerlendirilecek.

-Kiraya verenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kısa süreli kiralama ruhsatını almış olması ve bunu taşınmazın görülen bir dış mekanına koyması gerekiyor.

SİTE YÖNETİMLERİNİN KARARI ÖNEMLİ

Kiraz, yazlıklarda en sık görülen sorunun "site yönetimlerinin kiralamalar konusunda gösterdiği olumsuz tutum" olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni düzenlemeyle yazlıklarda maliklerin oy birliğiyle karar almaları halinde kısa süreli kiralama yapılabilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlar, mutlaka yazlık sitelerde bu yönde bir karar alınıp alınmadığını öğrenmelidir. Aksi halde çeşitli platformlar üzerinden kira sözleşmesi yapmalarına ve parasını ödemelerine rağmen site kapısından içeriye alınmayabilirler.

Devre mülklerde ise devre mülk sahibi veya bağımsız bölümü kullanan ortak maliklerin kat malikleri kurul kararıyla alacakları ruhsat kapsamında devre mülklerin kısa süreli kiraya verilmesi mümkündür. Vatandaşlarımız yazlık sitelerde yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar, devre mülklerde ise kat malikleri aldığı karar olmadan kiralama yaparlarsa bu tesislere girme konusunda zorluk yaşayabilirler.

YAZLIK OLMA KRİTERLERİ

Ali Güvenç Kiraz, kiralanan yazlığın veya devre mülkün yönetmelik kapsamında sahip olması gereken kriterlerden bahsederek, "Ruhsatsız çalıştırılan taşınmazlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin mühürleme veya idari para cezası gibi yaptırımları vardır. Mühürleme işlemi olması halinde taşınmazdan kiracılar zorunlu olarak tahliye edilecektir. Bu da yaz tatilinizi mahvetmeye kadar gidecek bir sonucu doğurabilecektir." diye konuştu.

"RUHSATSIZ İŞLETMELERİN MÜHÜRLENMESİ HALİNDE KİRACILAR TAHLİYE EDİLİR"

Yazlıklar ve devre mülklerde zaman zaman kiracıların taşınmazları tahliye etmediklerinin görüldüğünü dile getiren Kiraz, sözlerini şöyle tamamladı:

Böyle bir durumda yazlıklarda mülk sahibinin yazlık ihtiyacı haklı bir sebep olup kiracısını tahliye edebilmesi için bir haklı durum oluşturacak ve kiracı tahliye edilmek zorunda kalacaktır. Devre mülklerde ise en az 7 gün ve sözleşmeyle daha fazla kullanım süreleri belirlenebilir bu kapsamda tüm devre mülk sahipleri veya kiracıları bu süre bitiminde taşınmazı tahliye ederek yeni dönem kullanıcısına bırakmak zorundadır. Bu süre sonunda oturmaya devam eden kişi işgalci olarak nitelendirilecek ve kaymakamlık yoluyla tahliye edilebilecektir.

"SOSYAL MEDYADAKİ REKLAMLARA DİKKAT"

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal ise devre mülk ve yazlık satışlarında yaşanan mağduriyetlerden bahsederek, kötü niyetli birtakım kimselerin ve devre mülk satışı yapan bazı firmaların; boş araziler, süslü reklamlar ve broşürlerle tüketiciyi mağdur edebildiğini söyledi.

Tatil yapmak isteyen tüketicilerin yazlık veya devre mülk kiralarken mutlaka sözleşme yapması ve sosyal medya üzerinden yapılan pazarlamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Koçal, "İnsanların tatil yapma hevesiyle giriştiği bu yolda karşısına her alanda olduğu gibi kötü niyetli kişiler çıkabiliyor. Özellikle sosyal medyadaki reklamlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı kimseler ortada hiç olmayan devre mülkü satarken, bazıları da buradan daha fazla kazanç elde edebilmek için sözleşmelere uygun olmayan maddeler ekliyor." şeklinde konuştu.

"SÖZLEŞME YAPILMALI, FATURALARI KİMİN ÖDEYECEĞİ BELİRLENMELİ"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş de yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil bölgelerinde sezonluk kiralık konutlara talebin artmaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu yıl kiracıların dikkat etmesi gereken Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi düzenlemesi var. Geçen yıl yürürlüğe giren düzenlemeye göre yazlık kiralanacak konutların bu belgeyi alması zorunlu hale geldi. Bu belge, konutun yasal olarak kısa ve orta dönem kiralama yapabileceğini gösteriyor. Belgesi olmayan konutların kiraya verilmesi hem ev sahibi hem kiracı açısından ciddi yaptırımlara neden olabilir."