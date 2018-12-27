Emniyet kemeri cezası kesilen motosikletli

Süloğlu ilçesinde meydana gelen olayda polis, sürücüye karşı yaptığı hatayı güzel bir şekilde telafi etti.

108 LİRA CEZASI İPTAL EDİLDİ

Motosiklet sürücüsü Vural Yavaş'ın itirazı üzerine, polis ekiplerinin incelemesinin ardından "emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan" dolayı yazılan 108 lira idari para cezası iptal edildi.

Edirne Emniyet Müdürü Kurt, Süloğlu Belediyesi'nde çalışan Yavaş'ı emniyete davet etti. Motosiklet sürücüsü ile sohbet eden Kurt, Vural'a kask hediye etti.

"KASK MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

Motosiklet sürücüsüne hatayla ceza yazıldığını belirten Kurt, "Motosiklet sürücümüzün ve tüm vatandaşlarımızın kurallara uyduğuna inanıyoruz. Bu durum için de motosiklet sürücümüze bir kask hediye ediyoruz. Kask motosiklet kullanıcıları için önemli bir koruyucudur. Kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz." dedi.

"UĞRAŞTIRDIĞIM İÇİN HUZURSUZ OLDUM"

Motosiklet sürücüsü Vural da cezanın plaka benzerliğinden dolayı kesildiğini belirterek, "Memur arkadaşların fazlasıyla mesai yaptığını ben de bir resmi kurumda çalıştığım için biliyorum. Bu ceza için gerekli yerlere itiraz ettim, bildirdim. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Böyle şeyler de olabilir. Sizleri böyle uğraştırdığım için huzursuz oldum. Amirlerim aradı, sağ olsunlar, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan dolayı 108 lira idari para cezası yazılan motosiklet sürücüsü Yavaş, Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunmuş, Edirne Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, incelemenin ardından mahkeme kararını beklemeden sehven yazılan cezayı iptal etmişti.