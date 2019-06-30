taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Emniyet Küçükçekmece'deki taciz iddiasını yalanladı

12 yaşındaki kıza taciz söylentisi sonrası mahalleli, sokağa dökülmüştü. İstanbul Emniyeti konuya açıklık getirdi.

AA | 30.06.2019 - 12:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.

GEL GEL DİYE SESLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.

Açıklamada; olayda, "herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok." ifadesi kullanıldı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Dün akşam küçük kız çocuğuna taciz iddiası sonrası mahalleli, sokağa dökülmüştü.

Emniyet Küçükçekmece'deki taciz iddiasını yalanladı

Emniyet Küçükçekmece'deki taciz iddiasını yalanladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

482
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

538
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

43
Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

215
Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

154
'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

29
Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir