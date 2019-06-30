Emniyet Küçükçekmece'deki taciz iddiasını yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.

GEL GEL DİYE SESLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.

Açıklamada; olayda, "herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok." ifadesi kullanıldı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Dün akşam küçük kız çocuğuna taciz iddiası sonrası mahalleli, sokağa dökülmüştü.